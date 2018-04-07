8 نصائح لقضاء عطلة ممتعة

لندن – “القدس العربي”

في كثير من الأحيان، يتذمر الكثيرون من مدى الإجهاد الذين يتعرضون له في الاجازة. ولكن الامر لا يحتاج الى كل هذه الدراما، أنت بحاجة فقط الى جدول للنشاطات وتنظيم الوقت حتى تستمتع بالاجزاة بشكل جيد.

1- احجز نصف ساعة كل يوم للجلوس بهدوء:

حاول القيام بذلك تدريجيا كل صباح. ابدأ بـ 10 دقائق ثم زد الوقت ببطء. يمكنك مثلا قضاء هذا الوقت في القراءة الهادئة، الكتابة، الصلاة أو التأمل.

2- الاستماع إلى موسيقى ملهمة:

الاستماع إلى موسيقى تجلب الهدوء والسعادة يزيد الطاقة الإيجابية ويحسن المزاج ويساعدك على الاسترخاء أكثر، اختر إذاعة مفضلة لديك أو مجموعة أغاني تساعدك على الشعور بالسعادة والراحة.

3- اضحك بصوت عال:

هل تعلم أن الضحك هو مسكن للإجهاد؟ الضحك لا يعزز كمية من الهواء الغنية بالأكسجين فقط، لكنه يهدئ التوتر ويحسن مزاجك أيضا، اذهب لمشاهدة عرض مسرحي ضاحك أو فيلم أو شاهد مقاطع مضحكة على الهاتف الذكي.

4- توقف عن انتقاد نفسك:

امنح نفسك القوة والثقة. لا تنتقد نفسك بل عززها بالإيجابيات. احصل على تدليك، قصة شعر جديدة، ملابس جديدة، كل هذه الأمور ستساعدك على التغيير والشعور بالسعادة.

5- احصل على 7-8 ساعات من النوم في الليل:

وفقا لمسح أجرته جمعية علم النفس الأمريكية، فإن 40 في المئة من البالغين لا ينامون جيدا في الليل. حاول تبني عادات نوم جيدة مثل الذهاب إلى الفراش في نفس الوقت كل ليلة، وتجنب الكافيين قبل النوم بفترة كافية، والاسترخاء بهدوء لمدة ساعة قبل أن النوم (دون الكترونيات، يمكنك القراءة أو الاستحمام بماء دافئ).

6- اترك يوم الاجازة من دون مواعيد:

الكثير منا يحاول أن يعوض نشاط الأسبوع في يوم الاجازة ولكن هذا يمكن ان يكون امرا مرهقا للغاية، حاول أن تجعل يوم الاجازة يوما للراحة والهدوء والاستجمام وإذا اضطررت للخروج حاول ان يكون لأمر ترفيهي فقط.

7- العناية بالجسم والعقل:

التمارين البدنية والعقلية تنتج الإندورفين – المواد الكيميائية في الدماغ التي تعمل كمسكنات طبيعية. حتى أخذ بعض الأنفاس العميقة في الصباح الباكر يمكن أن يساعد جسمك على إنتاج الإندورفين.

8- خذ قيلولة لمدة 20 دقيقة إذا كنت بحاجة لذلك:

أحيانا يمكن أن نشعر بالتعب والارهاق منتصف النهار مما يعني انخفاضا في النشاط والإنتاجية والتركيز لا تجبر نفسك على العمل أكثر ولا تشرب الكافيين، فلن يساعدك أي شيء إلا اخذ قيلولة قوة سريعة، خذ غفوة سريعة لمدة 20 دقيقة فقط وستشعر بأن جسمك تحسن وتركيز زاد.