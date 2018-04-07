وزير داخلية شمال الراين الألماني: عدد قتلى حادثة الدهس 3 بينهم المنفذ- (صور)

برلين: عدّل هوربرت رويل، وزير داخلية شمال الراين ويستفاليا، غربي ألمانيا، مساء السبت، حصيلة قتلى حادث الدهس في مدينة مونستر (تقع في نفس الولاية) من 4 إلى 3 فقط بينهم الجاني.

كانت وكالة الأنباء الألمانية الرسمية نقلت عن متحدث باسم وزارة الداخلية الاتحادية، في وقت سابق اليوم، إن عدد قتلى الحادث 4؛ هم 3 من المارة، والجاني.

غير أن رويل قال في تصريحات متلفزة مساء اليوم، إن “عدد قتلى الحادث 3 بينهم الجاني”، دون ذكر أية تفاصيل عن طريقة مقتل الجاني.

فيما قالت تقارير لوسائل إعلام محلية إن عدد المصابين بلغ 30 شخصًا بينهم 6 في حالة خطرة جدا، لكن لم يصدر إحصاء رسمي بعدد المصابين حتى الساعة 19:40 بتوقيت غرينتش.

رويل قال أيضا إن “الجاني ألماني الجنسية”، مضيفا “لا توجد حاليا أية إشارات على خلفيات إسلامية للحادث”، دون أن يذكر تفاصيل إضافية.

وعصر اليوم، قاد شخص سيارة فان (شاحنة صغيرة) بسرعة باتجاه مجموعة من الناس في وسط مدينة مونستر، وصدمهم. وبعدها انتحر سائق السيارة بإطلاق الرصاص على نفسه في موقع الحادث، حسب تقارير إعلامية.

وذكرت التقارير ذاتها أن الجاني ألماني الجنسية مولود عام 1969 ويعاني مشاكل نفسية وعقلية.

وفي تعليقها على الحادث، قالت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، إن “السلطات تقوم بكل شيء يمكن تخيله؛ لكشف ملابسات حادث الدهس في مدينة مونستر”.

وفي بيان نشرته المتحدثة باسم الحكومة، اولركا ديمر، عبر صفحتها على “تويتر”، قالت ميركل “أشعر بصدمة كبيرة في ضوء الأحداث الفظيعة بمونستر”.