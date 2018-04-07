مقتل قائد بتنظيم “الدولة” في ضربة جوية للقوات الأفغانية

كابول: قال مسؤولو أمن إن القوات الأفغانية قتلت قائدا بارزا في تنظيم “الدولة” (داعش) في ضربة جوية وذلك بعد عام من انشقاقه عن حركة طالبان وتأسيسه موطئ قدم للتنظيم المتشدد في البلاد.

وقال حنيف رضائي، المتحدث باسم القوات الجوية في الجيش الوطني الأفغاني، إن قاري حكمت قتل في ضربة لطائرة بدون طيار، بعد ظهر يوم الخميس، في منطقة درزاب التابعة لإقليم جوزجان في شمال أفغانستان.

وأسست “الدولة” فرعا لها في جوزجان، العام الماضي، بعد انشقاق حكمت عن طالبان وهو ما لفت نظر القوات الأمريكية.

وحكمت هو سابع عضو بارز على الأقل في التنظيم يقتل في أفغانستان خلال الأشهر الأحد عشر الأخيرة.

وقالت الكولونيل ليزا جارسيا، المتحدثة باسم القوات الأمريكية في أفغانستان، في بيان، “ننفذ سلسلة من العمليات المكثفة في جوزجان وفي أنحاء شمال أفغانستان بالكامل لإلحاق الهزيمة بتنظيم الدولة الإسلامية-(ولاية) خراسان”، مستخدمة اسم التنظيم في هذه المنطقة.

وأعلن التنظيم مسؤوليته عن هجمات انتحارية الشهر الماضي قرب مساجد للشيعة في هرات وكابول.

وتقاتل حكومة أفغانستان، المدعومة من الغرب، وحركة طالبان تنظيم “الدولة”.

(رويترز)