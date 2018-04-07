المقادير: كيلو جمبري مقشر ومنزوع الظهر

كوسا مقطعة مكعبات

جزر مقطع مكعبات

نصف كوب كاتشاب

ربع كوب ماء محلى مثلا ماء علبة أناناس

زيت وبصلة مفرومة

زبدة وملح وفلفل أسود

ثــلاثة مـــلاعق صلصة الصويا

طريقة التحضير: في وعاء على النار نشوح الجمبري حتى يتخلص من كل الماء الموجود فيه ونستمر في التقليب حتى يتشرب الماء مرة أخرى.

في مقلاة غير لاصقة نضيف الزيت والزبدة ونسخنها ثم نضيف البصل.

نضيف الجمبري إلى البصل مع التــقــليب ثم صـلـصة الصويا.

نخفف الكاتشاب بالماء المحلى وكوب ماء مغلي ثم نضيفها إلى الجمبري ونستمر بالتقليب.

نضيف كل المكونات الباقية ونترك المقلاة على النار لمدة 15 دقيقة ونقدم الطبق ساخنًا.