الحرس الوطني الأمريكي على حدود تكساس والمكسيك
Apr 07, 2018
بدأ الحرس الوطني في ولاية تكساس الأمريكية نشر قواته للمساعدة في تأمين الحدود الجنوبية للولاية إذ لم يتمكن الرئيس دونالد ترامب من الحصول على موافقة الكونغرس أو المكسيك على تمويل كامل لتشييد الجدار الذي اقترحه على طول الحدود.
ويأتي نشر القوات الذي أعلنه مسؤولون في تكساس بعد أن وجه ترامب وزير الدفاع جيمس ماتيس إلى طلب استخدام الحرس الوطني لمساعدة وزارة الأمن الداخلي في تأمين الحدود بأربع ولايات أمريكية في جنوب غرب البلاد بما في ذلك تكساس.
وانتقد الرئيس المكسيكي إنريكي بينيا نييتو الخميس الماضي ترامب بشدة بسبب خطة بناء الجدار.
وقال الحرس الوطني في تكساس إنه سيتم نشر 250 من أفراده وطائرات ومركبات ومعدات مراقبة على طول حدود الولاية مع المكسيك خلال الاثنين والسبعين ساعة المقبلة.
الحرس الوطني الأمريكي على حدود تكساس والمكسيك