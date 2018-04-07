﻿الحرس الوطني الأمريكي على حدود تكساس والمكسيك

بدأ الحرس الوطني في ولاية تكساس الأمريكية نشر قواته للمساعدة في تأمين الحدود الجنوبية للولاية إذ لم يتمكن الرئيس دونالد ترامب من الحصول على موافقة الكونغرس أو المكسيك على تمويل كامل لتشييد الجدار الذي اقترحه على طول الحدود.

ويأتي نشر القوات الذي أعلنه مسؤولون في تكساس بعد أن وجه ترامب وزير الدفاع جيمس ماتيس إلى طلب استخدام الحرس الوطني لمساعدة وزارة الأمن الداخلي في تأمين الحدود بأربع ولايات أمريكية في جنوب غرب البلاد بما في ذلك تكساس.

وانتقد الرئيس المكسيكي إنريكي بينيا نييتو الخميس الماضي ترامب بشدة بسبب خطة بناء الجدار.

وقال الحرس الوطني في تكساس إنه سيتم نشر 250 من أفراده وطائرات ومركبات ومعدات مراقبة على طول حدود الولاية مع المكسيك خلال الاثنين والسبعين ساعة المقبلة.