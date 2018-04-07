﻿استشهاد صحافي فلسطيني برصاص جنود إسرائيليين في غزة

أعلنت وزارة الصحة في غزة أمس السبت استشهاد فلسطينيين أحدهما صحافي متأثرين بجروح أصيبا بها بالرصاص في المواجهات التي جرت الجمعة بين الفلسطينيين وإسرائيل على حدود القطاع.

وقالت الوزارة ان ياسر مرتجى، المصور في وكالة «عين ميديا» المتمركزة في غزة، أصيب خلال مواجهات الجمعة.

وأطلقت القوات الإسرائيلية الرصاص على مرتجى، أثناء تصويره المتظاهرين السلميين، قرب السياج الأمني الحدودي، شرقي خانيونس (جنوب)، وأظهر مقطع فيديو التُقط أثناء نقله إلى مركز صحي، مرتجى يرتدي سترة كُتب عليها «برس» (صحافة).

وأصيب الصحافي في منطقة البطن، واستشهد لاحقًا، كما أصيب في اليوم ذاته 7 صحافيين آخرين في مواقع مختلفة من الحدود بين غزة وإسرائيل

وأصدرت نقابة الصحافيين ووزارة الإعلام الفلسطينيتين، بيانا طالبتا فيه بتوفير الحماية الدولية للصحافيين في البلاد، بعد قتل القوات الإسرائيلية أحدهم، واستهدافها سبعة آخرين، الجمعة، أثناء تغطيتهم فعاليات مسيرات «العودة وكسر الحصار»، على حدود قطاع غزة.

وناشدت الوزارة والنقابة المجتمع الدولي بتطبيق قرار مجلس الأمن «2222» الخاص بحماية الصحافيين.

وشددت وزارة الإعلام على أن استشهاد مرتجى يشكل دعوة عاجلة لمجلس الأمن الدولي، لتطبيق قراره بشكل فوري.

وأعلنت النقابة أنها ستقوم بجهود من أجل تقديم قتلة الصحافي إلى المحاكم الدولية، وأكدت أن إسرائيل تتعمد قتل وإصابة الصحافيين الفلسطينيين لمنعهم من فضح جرائمها. (الاناضول)