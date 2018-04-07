﻿الإمارات تعتقل صحافياً عراقياً وتواصل احتجاز آخر أردني

لندن ـ «القدس العربي»: اعتقلت السلطات الإماراتية يوم الخميس الماضي الإعلامي العراقي زيد بنيامينن، أثناء تواجده في مطار دبي الدولي، فيما تواصل احتجاز الصحافي الأردني تيسير النجار للعام الثالث على التوالي.

وأحالت أجهزة الأمن الإماراتية بنيامين إلى محكمة في أبو ظبي، حيث غرد على حسابه في «تويتر» قائلا: «لقد تم القبض علي في مطار دبي الدولي. لا يوجد سبب للتحرك أكثر من قضية معلقة في محاكم أبو ظبي».

وكان الإعلامي العراقي نشر قبل أيام صورا له في مدينة دبي الإماراتية تظهر لقاءاته بعدد من الإعلاميين والفنانين العرب.

ويعرف زيد بنيامين، بأنه ناشط إعلامي على موقع التدوين المصغر «تويتر» ومراسل إذاعة «سوا» الأمريكية في واشنطن.

وتواصل أجهزة الأمن الإماراتية اعتقال الصحافي الأردني تيسير النجار منذ الـ13 من كانون الأول/ديسمبر 2015 حيث اعتِقل في ذلك الحين في مدينة أبو ظبي، وأودع في سجن الوثبة الصحراوي القاسي، ليتبين أن كل ما جرى له لم يكن سوى عقاب له على منشور عبر صفحته على «فيسبوك» كان قد أدرجه على الانترنت قبل أكثر من عام على سفره للعمل في الإمارات.

والنجار هو صحافي أردني يبلغ من العمر 42 عاما وعضو في نقابة الصحافيين وعضو كذلك في رابطة الكتاب الأردنيين، عمل في القسم الثقافي في صحيفة «الدستور» الأردنية اليومية، وله عدة أبحاث ودراسات وكتب كان آخرها «أنثى عذراء كل يوم» خصصه لمدينة عمان، وهو أب لخمسة أطفال يقطنون ووالدتهم في العاصمة الأردنية عمان. وكان قد توجه للعمل في مدينة أبو ظبي قبل ستة أشهر من اعتقاله، حيث تعاقد مع شركة «الجواء» للثقافة والإعلام في أبو ظبي، لتأسيس جريدة «الدار» بعد حصوله على إجازة لمدة سبعة أشهر من عمله في عمان.

وفي حزيران/يونيو من العام 2017 ثبتت المحكمة الاتحادية العليا في أبو ظبي حكما سابقا بحق النجار يقضي بسجنه ثلاث سنوات وتغريمه نصف مليون درهم إماراتي (نحو 136 ألف دولار) وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.

وقررت المحكمة مصادرة أجهزة النجار وإغلاق حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي للتهمة نفسها، وهي إهانة «رموز الدولة» في مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي أواخر العام الماضي أكدت تقارير صحافية تدهور الحالة الصحية للنجار على نحو متسارع، وقال مصدر مقرب من عائلته إنه يعاني آلاما ومشاكل صحية متزايدة في العيون والعظام، كما بات يعاني مؤخرا من مشاكل في الكلى.

وكان ناشطون أردنيون أطلقوا عريضة احتجاج قبل أشهر تطالب الإمارات بإطلاق النجار.