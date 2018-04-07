﻿فورمولا واحد ما بعد 2020: سقف للميزانية وعدالة في توزيع العائدات

لندن ـ «القدس العربي»: كشف مالكو حقوق بطولة العالم للفومورلا واحد، مجموعة «ليبرتي ميديا» الأمريكية، الجمعة عن الخطوط العريضة لقواعد ما بعد سنة 2020، وهي استراتيجية ترتكز بصفة أساسية على استخدام وحدات طاقة (محركات) أرخص سعرا وأقل تعقيدا إلى جانب وضع قيود على المصاريف والتكلفة وتوزيع أكثر توازنا للإيرادات بين الفرق على قاعدة الاستحقاق.

وتزامن ذلك مع انطلاق فعاليات جائزة البحرين الكبرى، المرحلة الثانية من بطولة العالم، والتي اقيمت نهاية الأسبوع على حلبة صخير.

وفي بيان شفاف، عرض الرئيس التنفيذي للفورمولا واحد الأمريكي تشايس كاري والمدير التقني البريطاني روس براون، الرؤية المستقبلية لمالكي الحقوق على مسؤولي الفرق العشرة، خلال اجتماع بينهم الجمعة.

وتمحورت هذه الرؤية حول خمسة عناصر هي: المحركات، والتكاليف، والعائدات، والقوانين التقنية والرياضية، وكيفية إدارة البطولة.

ومن النقاط الواردة في المقترحات، التشديد على وضع سقف محدد لميزانية الفرق، وعناصر موحدة لسيارات السباق «لأن من المهم جدا ان نعرف كيف يتم صرف الأموال بدلا من كمية الأموال التي تنفق»، حسب البيان الذي شدد على انه «يتوجب وستبقى السيارات مختلفة عن بعضها البعض».

وبموجب التعديلات المقترحة، يجب ان تكون العائدات الموزعة على الفرق أكثر عدالة، وحسب أداء كل فريق، مع الاستمرار بتقديم حوافز للفرق التاريخية (فيراري ومرسيدس ورينو وريد بول وويليامس وماكلارين) وهي التي كانت تحظى بأهمية أكبر من منافساتها بموجب اتفاقات «كونكورد» الموقعة بين الفرق والبريطاني بيرني إيكليستون المالك السابق للحقوق التجارية لسباقات الفورمولا واحد، والتي ينتهي العمل بها في 2020.

وذكرت مجلة «أوتو.موتور آند شبورت» الألمانية أن سقف التكاليف المقترح يبلغ 150 مليون دولار لكل فريق، لكنها أشارت عبر موقعها الالكتروني أن القيمة لا تشمل رواتب السائقين.

ولم يصدر أي تعليق فوري من مرسيدس حامل اللقب وفيراري أكبر وأكثر الفرق ثراء والتي أبدت مخاوفها في الشهور الأخيرة بشأن مستقبل الرياضة.

وكان فيراري أقدم فرق البطولة وأكثرها نجاحا هدد في وقت سابق بالانسحاب من فورمولا 1 إن لم تعجبه المقترحات الجديدة للرياضة في المستقبل.

ويقدم فيراري ومرسيدس المحركات لستة من فرق البطولة العشرة لكنهما يتفقان فيما يتصل بالجوانب المالية والمحركات.

وقال روس براون رئيس تحرير موقع «موتورسبورت» والمدير الفني السابق لفيراري والرئيس السابق لفريق مرسيدس «يجب على الفرق استيعاب المقترحات التي تم تقديمها. أعتقد أنه تم قبولها جميعا بشكل جيد.

لا شك أنه ستكون هناك آراء مختلفة. أعتقد أن الجميع وكل الفرق سعيدة بوضوح المشهد تماما أمام العناصر المؤثرة».

وكانت بعض الفرق، لاسيما مرسيدس وفيراري، قد وجهت انتقادات إلى بعض الخطط التي تعتزم «ليبرتي ميديا» وضعها موضع التنفيذ، ولوحت الـ «سكوديريا» الايطالية بالانسحاب ما لم تكن القواعد الجديدة ملائمة لها. وعقد مسؤولو الفريقين اجتماعا منفصلا بعد الاجتماع الموسع مع المالكين.

وقال براون في تصريحات ان اللقاء بين المالكين ومديري الفرق «كان اجتماعا لعرض المعلومات ونقل الآراء إلى الفرق. على الفرق الآن ان تهضم هذه الأفكار، ولاحقا تبدأ مرحلة النقاش الجدي».

وتم تأكيد نية الإبقاء على المحركات الهجينة الحالية «هايبريد» على أن تصبح «أقل كلفة وأكثر بساطة وصخبا وقوة واعتمادية».

وقال أوتمار سافناور رئيس العمليات في فريق فورس إنديا إن فريقه سعيد بمقترحات ليبرتي.

وأضاف «استمعنا جميعا للمقترحات ولم يحدث تفاعل كبير. رأيي أن ذلك يسير في الطريق الصحيح».

وعن بقية الجوانب قال تشيس كاري رئيس البطولة «تحركنا الرغبة في تطوير أهم بطولة رياضية في العالم. تضع الجمهور في المقام الأول وتكون ناجحة تجاريا ومربحة ماليا للفرق وتضع التطور التقني على رأس أولوياتها».

ويأمل المسؤولون عن البطولة في تقديم سباقات لعشاق الفئة الأولى، تتضمن المزيد من التجاوزات والإثارة على الحلبات.

وتسعى مجموعة «ليبرتي ميديا» الأمريكية التي تقام البطولة للعام الثاني في إشرافها بعدما استحوذت على الحقوق من إيكليستون، إلى إعادة الجاذبية لهذه الرياضة، عن طريق زيادة الاستعراض والتفاعل مع الجمهور والدخول أكثر في العصر الرقمي وتعزيز حضورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وثارت الكثير من الأحاديث عن وضع جمهور في البطولة أولا عن طريق مزيد من التفاعل في السباقات ومن خلال وسائل التواصل الاجتماعي وتطوير استراتيجية رقمية تهدف لتحقيق إيرادات أكثر واجتذاب المزيد من الجماهير.