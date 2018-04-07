﻿ديوكوفيتش ينهي تعاونه مع المدرب ستيبانيك ويستعد لموسم الملاعب الرملية بإجازة عائلية

برلين ـ «القدس العربي»: بعد أيام من فسخ تعاقده مع مديره الفني الأمريكي أندريه أغاسي، فسخ لاعب التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول على العالم سابقا تعاقده مع المدرب التشيكي راديك ستيبانيك. وذكر بيان، صدر الأربعاء الماضي: «بعد بطولة ميامي، قرر نوفاك ديوكوفيتش ومدربه راديك ستيبانيك إنهاء التعاون بينهما، العلاقة الشخصية مع ستيبانيك ستظل رائعة. استمتع نوفاك بالعمل معه والتعلم منه». وعانى ديوكوفيتش من الإصابة لعدة شهور ولم يقدم مستواه المعهود بعد تعافيه وعودته إلى الملاعب. وخسر ديوكوفيتش 30/ عاما/ أمام الفرنسي بينوا بيير في الدور الثاني لبطولة ميامي للأساتذة قبل أيام علما بأنه فاز بلقب هذه البطولة ست مرات سابقة. وكان النجم التشيكي المعتزل ستيبانيك انضم إلى الطاقم التدريبي لديوكوفيتش في تشرين ثان/نوفمبر الماضي. وفي كانون ثان/يناير الماضي، خسر ديوكوفيتش أمام تشونغ هيون لاعب كوريا الجنوبية في الدور الرابع لبطولة أستراليا المفتوحة والتي شهدت عودته للملاعب بعد غياب دام ستة هشور بسبب الإصابة. كما خرج ديوكوفيتش بعدها من الدور الأول لبطولة إنديان ويلز.

وكان ستيبانيك، الذي ارتبط بصداقة مع ديوكوفيتش لفترة طويلة، ضمن المنتخب التشيكي الفائز بلقب بطولة كأس ديفيز في عامي 2012 و2013. وكان المركز الثامن هو أفضل ترتيب وصل إليه ستيبانيك في التصنيف العالمي لمحترفي التنس كما توج اللاعب السابق بلقبين لزوجي الرجال في بطولات «جراند سلام» الأربع الكبرى. وتطرق البيان أيضا إلى انتهاء التعاون بين ديوكوفيتش وأغاسي المصنف الأول على العالم سابقا والفائز بألقاب ثماني نسخ من بطولات «غراند سلام» الأربع الكبرى. وقال، بعد الهزيمة أمام بيير في بطولة ميامي: «أحاول ولكن المحاولات لا تثمر، هذا كل ما في الأمر. أعني أنني لا أشعر بأنني على خير وجه عندما ألعب بهذه الطريقة». وذكر البيان أن ديوكوفيتش لا يزال على تركيزه ورغبته في العودة إلى مستواه القوي والمعهود بعد فترة الإصابة الطويلة التي أثرت في ثقته ومستواه. وأشار التقرير إلى أن اللاعب سيقضي إجازة مع عائلته قبل بدء الاستعداد لموسم الملاعب الرملية.