﻿نادال ينتزع صدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين وستيفنز تصعد للمراكز العشرة الأولى

برلين ـ «القدس العربي»: انتزع النجم الإسباني رافاييل نادال صدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين في نسخته الصادرة الاسبوع الماضي، رغم غيابه عن بطولة ميامي المفتوحة بسبب إصابته في أعلى الفخذ. واعتلى نادال، الحائز على 16 لقبا في بطولات «غراند سلام» الأربع الكبرى، قمة التصنيف العالمي بذلك للمرة الخامسة، وقد صعد إلى المركز الأول على حساب النجم السويسري روجيه فيدرر الذي خسر في الدور الثاني من بطولة ميامي.

وبدأ نادال، الذي تصدر التصنيف آخر مرة سابقة في شباط/فبراير الماضي قبل أن يصعد فيدرر، الأسبوع رقم 168 له في صدارة التصنيف العالمي. وصعد الأمريكي جون إيسنر المتوج بلقب ميامي إلى المراكز العشرة الأولى، بعد أن قفز ثمانية مراكز دفعة واحدة، وقد احتل المركز التاسع. وعادل إيسنر بذلك أفضل مركز له بالتصنيف العالمي، حيث سبق له الصعود إلى المركز التاسع قبل ستة أعوام. وصعد الألماني ألكسندر زفيريف وصيف بطل ميامي، من المركز الخامس إلى الرابع. وجاء ترتيب اللاعبين أصحاب المراكز العشرة الأولى بالتصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين في نسخته الصادرة اليوم الاثنين الموافق الثاني من نيسان/أبريل 2018 كما يلي:

الإسباني رافاييل نادال في المركز الأول برصيد 8770 نقطة السويسري روجيه فيدرر في المركز الثاني برصيد 8670 نقطة الكرواتي مارين سيليتش في المركز الثالث برصيد 4985 نقطة الألماني ألكسندر زفيريف في المركز الرابع برصيد 4925 نقطة البلغاري جريجور ديميتروف في المركز الخامس برصيد 4635 نقطة الأرجنتيني خوان مارتين دل بوترو في المركز السادس برصيد 4470 نقطة النمساوي دومينيك ثيم في المركز السابع برصيد 3665 نقطة الجنوب أفريقي كيفن أندرسون في المركز الثامن برصيد 3390 نقطة الأمريكي جون إيسنر في المركز التاسع برصيد 3125 نقطة البلجيكي ديفيد جوفين في المركز العاشر برصيد 3110 نقاط.

فئة السيدات

وصعدت الأمريكية سلون ستيفنز، المتوجة بلقب بطولة ميامي المفتوحة، إلى المراكز العشرة الأولى بالتصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات في نسخته الصادرة الاسبوع الماضي، وذلك للمرة الأولى في مسيرتها. وقفزت ستيفنز، المتوجة بلقب أمريكا المفتوحة (فلاشينج ميدوز) عام 2017، ثلاثة مراكز دفعة واحدة لتحتل المركز التاسع بالتصنيف. وجاء ذلك بعد فوز ستيفنز على اللاتفية ايلينا أوستبنكو 7 / 6 (7 / 5) و6 / 1 في نهائي بطولة ميامي. وحافظت النجمة الرومانية سيمونا هاليب على موقعها في الصدارة متفوقة على الدنماركية كارولين فوزنياكي.

وجاء ترتيب اللاعبات في المراكز العشرة الأولى بنسخة التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات الصادرة اليوم الاثنين الموافق الثاني من نيسان/أبريل 2018 كما يلي:

الرومانية سيمونا هاليب في المركز الأول برصيد 8140 نقطة الدنماركية كارولين فوزنياكي في المركز الثاني برصيد 6790 نقطة الإسبانية جاربين موجوروزا في المركز الثالث برصيد 5970 نقطة الأوكرانية إلينا سفيتولينا في المركز الرابع برصيد 5630 نقطة اللاتفية ايلينا أوستبنكو في المركز الخامس برصيد 5611 نقطة التشيكية كارولينا بليسكوفا في المركز السادس برصيد 4730 نقطة الفرنسية كارولين جارسيا في المركز السابع برصيد 4625 نقطة الأمريكية فينوس وليامز في المركز الثامن برصيد 4277 نقطة الأمريكية سلون ستيفنز في المركز التاسع برصيد 3938 نقطة التشيكية بترا كفيتوفا في المركز العاشر برصيد 3271 نقطة.