﻿كأس آسيا للسيدات: خبرة أردنية جديدة في تنظيم البطولات الدولية لكرة القدم

عمان ـ «القدس العربي»: باتت المملكة الأردنية الهاشمية على بعد خطوات قليلة من استضافة بطولة كأس آسيا للسيدات لكرة القدم، التي تنطلق الخميس المقبل، لتضيف إلى سجلها الكروي خبرة جديدة في تنظيم الفعاليات الكروية الدولية، بعد كأس العالم للسيدات تحت 17 عامًا في 2016. واستعدت الأردن للبطولة الدولية، والتي ستمنح أصحاب المراكز الخمسة الأولى بطاقات التأهل لمونديال كأس العالم للسيدات في فرنسا العام المقبل. فرح البدارنة، المدير التنفيذي للجنة المحلية المنظمة للبطولة، أكدت أن «الفرق المشاركة بدأت الوصول إلى الأردن منذ عدة أيام وبالتحديد في 30 من الشهر المنصرم، إضافة للطواقم الفنية والإدارية». وتابعت «لدينا أكثر من 200 متطوع لخدمة البطولة، فهناك لجنة طبية متخصصة تشرف على جميع الفرق المشاركة وطواقمها، ولجنة أمنية مسؤولة عن تأمين الحماية اللازمة لضمان سير الفعالية القارية على أكمل وجه، مكونة من جميع الأجهزة الأمنية العاملة في البلاد».

وأشارت إلى أن «يوم الافتتاح سيكون على ستاد عمان الدولي في العاصمة عمّان، وبات من المؤكد أن يكون الحضور الجماهيري كبيرًا جدًا». وأوضحت المدير التنفيذي للجنة، أن هناك جهات خاصة تبرعت بمبالغ مالية لضمان حضور جماهيري كبير لمتابعة المباريات، لفئات خاصة من المرضى وذوي الاحتياجات الخاصة وغيرهم، ضمن مبادرة أطلق عليها (المسؤولية الاجتماعية… معًا نستطيع)».

ولفتت إلى أن «البطولة سيشارك في تغطيتها نحو 200 إعلامي من مختلف دول العالم، سجلوا عبر موقع الاتحاد الآسيوي، وهو ما يعدّ فرصة لتسويق الأردن وترويجه، ونقل الصورة الحضارية الأسمى، لا سيما وأن هذه البطولة هي الدولية الثانية بالنسبة للكرة النسوية». وبينت «أن مباريات البطولة ستقام على ستاد عمان الدولي والملك عبد الله في العاصمة عمان، وهي ملاعب معدة ضمن المواصفات والمقاييس العالمية المعمول بها لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)».

ونوهت البدارنة أن «هناك 6 ملاعب تدريبية بالمواصفات نفسها، من أجل التدريبات التحضيرية للفرق المشاركة في البطولة». ولفت محمد منجو، مدير المسابقات والملاعب في البطولة إلى أن «الاستعدادات الفنية والإدارية على أكمل وجه، والملاعب باتت جاهزة لاستضافة الحدث الآسيوي الكبير». وأوضح «منذ عدة أشهر، تم البدء بأعمال الصيانة الضرورية للملاعب، حيث تمت إزالة وتغيير مقاعد الجماهير المتضررة والمكسورة وإعادة ترقيمها حسب ما هو معمول به في نظام التذاكر الإلكتروني». وأردف «قمنا بتأهيل غرف تبديل الملابس للاعبات والحكام والطواقم الإدارية ومكاتب عمل الاتحاد الآسيوي واللجنة المنظمة، إضافة إلى قاعات استقبال كبار الحضور والمركز الإعلامي وقاعة المؤتمرات الصحافية، وكل ما يخص عمل الإعلاميين في البطولة». وأشار «سيتم العمل بنظام التذاكر الإلكترونية، بحيث يكون دخول الجماهير من البوابات الرئيسية للملاعب، ولن يسمح بدخول من لا يحمل تذكرة حرم المدينة الرياضية، وذلك لسهولة عملية تنظيم دخول الجماهير للملعب، وستكون هناك أماكن لبيع الطعام والشراب في الملاعب». واختتم منجو حديثه أن «اللجنة المنظمة للبطولة قامت بالتعاون مع المديرية العامة لقوات الدرك ومديرية الأمن العام، بتوفير حافلات لنقل اللاعبات، وسيخصص حافلة لكل فريق تحمل اسمه وشعار البطولة، إضافة إلى حافلتين لنقل الحكام».

وطرحت اللجنة المنظمة للبطولة تذاكر المباريات عبر منصات مختلفة، كما أقامت العديد من الفعاليات الترويجية للبطولة في المراكز التجارية الكبرى في المملكة، من خلال عقد مسابقات، تحمل جوائزها شعار البطولة. ويعدّ الأردن المنتخب العربي الوحيد في البطولة، إضافة إلى 7 فرق أخرى، تم توزيعها على مجموعتين، وتقام مباريات البطولة على ملعبين، هما: ستاد عمان الدولي، وستاد الملك عبد الله في العاصمة عمان. وتسعى المنتخبات الثمانية في البطولة للتنافس على اللقب أو على الأقل نيل بطاقة العبور إلى كأس العالم للسيدات في فرنسا عام 2019، وتتنافس فرق البطولة لحصد أحد المراكز الخمسة الأولى؛ لضمان التأهل للمونديال المقبل.

وتتوزع المنتخبات الثمانية على مجموعتين، تضم الأولى الأردن البلد المستضيف والصين وتايلاند والفلبين، فيما تضم الثانية اليابان وأستراليا وكوريا الجنوبية وفيتنام.

ويتأهل للدور نصف النهائي صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة مع ضمان بطاقة مونديال فرنسا 2019، حيث يواجه أول المجموعة الأولى ثاني المجموعة الثانية، فيما يقابل ثاني المجموعة الأولى أول المجموعة الثانية، ويلتقي الفائزان في المباراة النهائية للتنافس على اللقب الآسيوي.

وتقام مباراة فاصلة بين صاحبي المركزين الثالث في المجموعتين لتحديد صاحب المركز الخامس والفائز ببطاقة العبور الخامسة للمونديال العالمي.

جدير بالذكر أن نيوزلندا فازت بالنسخة الأولى في هونغ كونغ عام 1975، فيما توّجت اليابان بالنسخة الماضية عام 2014، وتعد الصين أكثر المنتخبات حصدًا للبطولة بإجمالي 8 ألقاب.