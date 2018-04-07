﻿توافق فلسطيني كامل على مقارعة الاحتلال بأسلوب نضالي جديد

غزة ـ «القدس العربي»: مثل اتفاق الفصائل الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني، على خوض غمار تجربة «المقاومة الشعبية السلمية» على حدود غزة، من خلال انطلاق فعاليات «مسيرة العودة الكبرى» المقرر أن تستمر بوتيرة متصاعدة حتى منتصف الشهر المقبل، أكبر الإنجازات الميدانية التي تحققت على الأرض، رغم الرد العنيف على هذه الفعاليات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

فقد شهدت تصريحات المسؤولين الفلسطينيين سواء على المستوى الرسمي أو الفصائلي، وكذلك قادة العمل الأهلي توافقا كاملا في الطرح، حول هذه المسيرة، التي يريد من خلالها القائمون عليها تطبيق «حق العودة» بشكل عملي، حيث ظهر ذلك جليا في شكل «الهيئة العليا للمسيرة» التي ضمت ممثلين عن كافة الفصائل الفلسطينية، وشخصيات مستقلة، ومن القائمين على عمل المنظمات الأهلية.

وعمل هذا التوافق في الطرح وتبني الفكرة على زيادة حجم المشاركة الجماهيرية في الفعاليات، التي لم تقتصر على فصيل معين، ولا على جهة حكومية أو شعبية، حيث شوهد قادة الفصائل في أماكن تجمع مسيرات العودة الخمسة، برفقة نشطاء التنظيمات، إضافة إلى حشود شعبية واسعة مثلت قطاعات الوجهاء والمرأة وأساتذة الجامعات، وفي مقدمة هؤلاء كان الشباب الذين أعجبتهم الفكرة، لابتعادها عن حزب معين.

الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي طالما أعلن تأييده لـ«المقاومة الشعبية» حمل سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن أرواح الشهداء الذين ارتقوا، خلال المظاهرات السلمية الشعبية التي خرجت لإحياء ذكرى «يوم الأرض» وللتمسك بحقها في تقرير المصير كباقي شعوب العالم، وطالب بـ «العمل الفوري» على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الأعزال.

وأكد المتحدث باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة أيضا، أن ما شهدته مناطق غزة، حمل رسالة واضحة، تؤكد أن الأرض الفلسطينية «باقية لأصحابها الشرعيين، وان الاحتلال مهما طال سيزول»، وأكد أن الحراك الفلسطيني الرسمي والشعبي سيستمر حتى نيل الحقوق المشروعة، ولكشف سياسة الاحتلال والعدوان.

وفي هذا السباق أيضا أكدت مفوضية الإعلام والثقافة والتعبئة الفكرية لحركة «فتح» على لسان الناطق باسمها عاطف أبو سيف، أن مسيرة العودة التي انطلقت في ذكرى يوم الأرض وبالتزامن مع مرور سبعين عاما على النكبة، تشكل خطوة نضالية هامة يقوم بها شعبنا من أجل التأكيد على تمسكه بحقه الذي لا تنازل عنه في العودة إلى أرضه، أرض الآباء والأجداد.

وثمن أبو سيف، حركة فتح وكل الجهود المبذولة من مكونات المجتمع الفلسطيني من أجل إنجاح المسيرة وتحقيقها غاياتها، ودعا المتحدث باسم الحركة عاطف أبو سيف إلى الحفاظ على سلميتها وطابعها الخاص، وأكد أن الحركة جزء أساسي من «حراك العودة»، وأن أطرها وهياكلها التنظيمية وأنصارها منخرطون فيها، معتبرا هذه المسيرة «استمرارا لمسيرة الكفاح التحرري الذي يخوضه شعبنا». وقد أعلن كذلك رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، إن فعاليات «مسيرة العودة الكبرى» وهو يتحدث عن صوابيتها تعتبر «دليلا على تشبث الفلسطينيين بحق العودة ورفضهم لتصفية القضية وأن الشعب لن يتنازل عن القدس المحتلة، لا بصفقة قرن ولا بغيرها».

وقال ان المسيرة التي أعلنت حركته دعمها، برهنت للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولصفقته «صفقة العصر» ولكل من يقف معها أنه «لا تنازل عن القدس ولا بديل عن فلسطين ولا حل إلا بالعودة» وشدد على أن هذه المسيرة هي البداية للعودة إلى كل أرض فلسطين، مؤكدا أن من يشاركون فيها يقولون الكلمة الفاصلة «لا بديل عن فلسطين ولا حل إلا بالعودة».

أما حركة الجهاد الإسلامي التي أيدت هي الأخرى المسيرة وتشارك في أطرها وفعالياتها، فقالت على لسان عضو المكتب السياسي نافذ عزام، أن الفلسطينيين أعادوا خلال «مسيرة العودة» الاعتبار ليوم الأرض الذي كان يوماً مهماً في حياة الشعب الفلسطيني وتاريخ الصراع، وأن الشعب أثبت أنه يمتلك الإرادة «رغم كم الانحطاط في المنطقة والتغيرات غير الأخلاقية الحاصلة في المواقف السياسية على مستوى العالم وتراجع التأييد للقضية الفلسطينية».

واعتبر أن الخروج الكبير للمواطنين على حدود قطاع غزة يؤكد حقهم الواضح في الأرض الذي لا يمكن أن يموت، معتبراً أن أعداد الشهداء والجرحى «يدل على أن إسرائيل تزداد قمعاً وجبروتاً».

أما عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين كايد الغول، فقد أكد وهو يشيد بفعاليات المسيرة أن الاحتلال يدرك جيدًا مخاطرها لأنها «وحدت الشعب الفلسطيني للدفاع عن كل الأرض الفلسطينية».

وقال ان الاحتلال يخشى من «التداعيات التي يمكن أن تترتب عليه»، مؤكدا أن فعاليات المسيرة «تفشل كل المخططات التي يتم صوغها لتصفية القضية الوطنية الفلسطينية» ودعا لصياغة «برنامج وطني» لخوض حرب شاملة مع الاحتلال على مختلف الجبهات.

وشهدت فعاليات المسيرة المختلفة مشاركة واسعة من قطاعات مجتمعية ومنظمات أهلية في غزة، ما يدل على دعم هذه الهيئات للحراك القائم لإقرار «حق العودة» إلى جانب فصائل العمل الوطني الفلسطيني.

ولا تزال الفعاليات السلمية لهذه المسيرة التي تحظى بدعم جماهيري كبير، تخفي في طياتها أشياء كثيرة، من المتوقع أن تشكل مفاجئة كبيرة لإسرائيل خلال الأيام المقبلة. وقد عبر عن ذلك القيادي في حماس إسماعيل رضوان، وهو من اللجنة المشرفة على الفعالية حين قال أن الآلاف التي خرجت في «يوم الأرض» الجمعة قبل الماضية، والتي ستخرج في ذكرى يوم النكبة «لا أحد يعلم إلى أي مكان ستصل».

وكان القيادي في حركة حماس يشير إلى أن الهدف الرئيسي سيكون من خلال اجتياز السياج الفاصل المعروف باسم «خط الهدنة» والوصول إلى تلك الأراضي التي احتلتها العصابات الصهيونية قسرا في العام 1948 ضمن مخطط المسيرة الرئيس لإقرار «حق العودة».