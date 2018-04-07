﻿«مسيرة العودة الكبرى»: مأزق إسرائيل

تتواصل أنشطة «مسيرة العودة الكبرى» التي بدأت من إحياء ذكرى يوم الأرض ثم انتقلت إلى حق العودة، وتلاقي استجابة جماهيرية واسعة من فئات فلسطينية شعبية متنوعة الأعمار والانتماءات. ورغم عجز مجلس الأمن الدولي حتى عن تشكيل لجنة تحقيق مستقلة، بسبب الموقف الأمريكي، فإنّ المسيرة السلمية تعيد إلى الواجهة اهتمام الرأي العام العالمي بحصار قطاع غزّة، وتسلط الأضواء على جرائم دولة الاحتلال الإسرائيلي هناك، خاصة بعد سقوط عشرات الشهداء ومئات الجرحى.

(ملف الحدث، ص 6 ـ 13)