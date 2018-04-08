الرئيس البرازيلي الأسبق لولا يصل إلى سجن كوريتيبا

كوريتيبا: وصل الرئيس البرازيلي الأسبق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، إلى سجن كوريتيبا جنوب البلاد ليل السبت ليبدأ تنفيذ عقوبة بالسجن لأكثر من 12 عاماً بتهمة الفساد، بحسب مشاهد بثها التلفزيون المحلي.

وقد وصل رمز اليسار البرازيلي والمرشح الأوفر حظاً في الانتخابات الرئاسية التي ستُجرى في تشرين الأول/أكتوبر، إلى سجن كوريتيبا على متن مروحية بعد أن كان قد سلّم نفسه في وقت سابق للشرطة.

وكان هناك مئات من مناهضي لولا يرتدون ملابس صفراء وخضراء ترمز إلى الألوان الوطنية، ينتظرونه أمام السجن، وقد أطلقوا الألعاب النارية فيما صرخ بعضهم “يعيش سيرجيو مورو!” مشيرين بذلك إلى القاضي الذي أمر بسجن لولا.(أ ف ب)