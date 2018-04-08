استشهاد فلسطيني أصيب برصاص الاحتلال في الضفة الإثنين

رام الله: استشهد الفلسطيني محمد صبحي عنبر (46 عاماً) من مخيم طولكرم شمالي الضفة الغربية المحتلة، متأثراً بجراح أصيب بها إثر إطلاق النار عليه من قبل قوة عسكرية إٍسرائيلية الاثنين الماضي.

وقال خليل عنبر شقيق “محمد”، إن إدارة مستشفى مئير الإسرائيلي، أبلغت العائلة بشكل رسمي باستشهاد شقيقه حيث كانت يتلقى العلاج.

ولفت إلى أن شقيقة كان قد اعتقل بعد إصابته بعدة عيارات نارية أطلقها الجيش الإٍسرائيلي على حاجز جبارة العسكري القريب من طولكرم.

ولفت إلى أن شقيقه كان يمر من منطقة الحاجز في حينه، دون أن يشكل أي خطر على الجنود. (الأناضول)