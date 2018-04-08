راسل كرو يطرح مقتنيات شخصية في مزاد لتسديد نفقات طلاقه

سيدني: طرح النجم الأسترالي راسل كرو جزءاً بسيطاً من مقتنياته الشخصية، في مزاد درّ عائدات قدرها ثلاثة ملايين دولار تقريباً من شأنها أن تساعده في تسديد نفقات طلاقه.

وقد نظّم مساء السبت مزاد في سيدني تحت اسم “راسل كرو: ذي آرت أوف ديفورس″ (راسل كرو: فنّ الطلاق)، تضمن 227 قطعة من مقتنيات الممثل، كان الهدف منه جمع المال لتسديد نفقات طلاق راسل كرو المكلف جداً من زوجته دانييل سبنسر.

وقد فاق حصاد هذا المزاد توقعات دار “سوذبيز″، محققاً إيرادات بقيمة 3,7 ملايين دولار أسترالي (2,8 مليون دولار أمريكي تقريباً).

وغرّد الممثل الذي احتفى السبت بعيد ميلاده الرابع والخمسين “لا بأس بهذا المجموع لدوام عمل مدته خمس ساعات”.

وأشاد غاري سينغر المدير العام للفرع الأسترالي من دار “سوذبيز″ بهذا المزاد “المثمر جداً”، منوّهاً خصوصاً بالمعروضات المأخوذة من فيلم “غلادييتر” التي لقيت إقبالاً كبيراً، علماً أن كرو حاز بفضل دوره فيه أوسكار أفضل ممثل.

وحضر راسل كرو شخصياً وقت المزايدة على آلة كمان استخدمها القبطان جاك أوبري في “ماستر أند كومندر: ذي فار سايد أوف ذي وورلد” لبيتر وير.

وهو صرّح “استمتعت كثيراً بتحضير هذا المزاد”، مشيراً إلى أن هذه الآلة الموسيقية “عزيزة” عليه. (أ ف ب)