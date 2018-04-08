مسؤول فلسطيني: إسرائيل تمنع إدخال إطارات المركبات إلى قطاع غزة

غزة: منعت إسرائيل الأحد، إدخال الإطارات المطاطية للمركبات إلى قطاع غزة بعد يومين من إحراقها قرب السياج الفاصل ضمن التظاهرات الفلسطينية.

وقال رئيس لجنة تنسيق إدخال البضائع إلى غزة التابعة للسلطة الفلسطينية رائد فتوح، إن السلطات الإسرائيلية ألغت تنسيق الدخول الخاص بأربع شاحنات تقل إطارات مركبات كان مقرراً دخولها للقطاع اليوم.

وذكر فتوح أنه بناء على ذلك تم منع شاحنات الإطارات من الدخول عبر معبر “كرم أبو سالم/كيرم شالوم” المنفذ التجاري الوحيد مع قطاع غزة.

وبحسب فتوح ، فإن السلطات الإسرائيلية أبلغت الجهات الفلسطينية في المعبر المذكور بمنع إدخال إطارات المركبات ابتداء من اليوم وحتى إشعار آخر. وجاء القرار الإسرائيلي بعد لجوء مئات الشبان الفلسطينيين الجمعة إلى حرق عدد هائل من الإطارات المطاطية البالية( الكوتشوك) قرب السياج الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل.

وتم ذلك ، كما أعلن الشبان ، بهدف حجب رؤية قناصة الجيش الإسرائيلي عن استهداف المتظاهرين الفلسطينيين في إطار “مسيرات العودة” المستمرة منذ 10 أيام وخلفت 29 شهيداً فلسطينياً ونحو ثلاثة آلاف مصاب حتى الآن.(د ب أ)