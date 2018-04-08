الاحتلال يمنع مزارعين فلسطينيين من الوصول لأراضيهم بالضفة

طولكرم: منعت قوة من الجيش الإسرائيلي، الأحد، عشرات المزارعين الفلسطينيين من الوصول لأراضيهم الواقعة خلف الجدار الفاصل، في قرية دير الغصون قرب طولكرم شمال الضفة الغربية.

وقال المزارع “معتز علي”، خلال وقوفه أمام البوابة المغلقة التي توصل لأرضه: “أغلق الجيش البوابة، ويمنعنا من الدخول والوصول لأراضينا”.

وتابع: “أملك 30 دونماً (الدونم ألف متر مربع) خلف الجدار مزروعة بالخضار.. إذا واصلوا إغلاق البوابة ستتلف المحاصيل، وتكون خسارتي وخسارة باقي المزارعين كبيرة”.

وذكر المزارع أن عشرات المزارعين والعمال، لم يتمكنوا من الدخول للعمل في أراضيهم بسبب الإغلاق.

ولم يصدر أي تعقيب رسمي من الجيش الإسرائيلي، لقراره غلق البوابة، أو مدة سريان الوضع الجديد.

المزارع الفلسطيني، أكد أنه وعشرات المزارعين الآخرين لم يدخلوا لأراضيهم خلال الأيام الماضية بسبب الأعياد اليهودية، إذ تغلق إسرائيل البوابات والمعابر، ما يعرض المزروعات جميعها للتلف، حسب قوله. (الأناضول)