إحالة مذيعة كويتية الى النيابة العامة بتهمة الإساءة الى الأنبياء (فيديو)

الكويت – “القدس العربي”

أحيلت الفاشينيستا والمذيعة عائشة البدر في الكويتإلى النيابة العامة، بعد أن نشرت فيديو أساءت من خلاله إلى الانبياء، حسب ما ذكر موقع “ارم نيوز″

وكانت البدر قد سخرت من قصة رؤيا تتعلق بكل من الانبياء إسماعيل وإبراهيم، كما اتهمت سابقًا بإساءتها للمملكة العربية السعودية.

وبعد الهجوم الذي تعرضت له وقبل استدعائها نفت البدر إساءتها للأنبياء، من خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على “سناب شات” وأكّدت أنها مسلمة وتحب دينها، مهددة بمقاضاة كل من أساء لها.