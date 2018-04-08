الاحتلال يهدد بقصف مواقع تابعة لحماس إذا استمرت تظاهرات غزة

القدس: نقلت صحيفة “هآرتس″ الإسرائيلية، اليوم، عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين، قولهم، إن سلاح الجو الإسرائيلي قد يقصف مواقع تابعة لحماس، إذا استمرت التظاهرات قرب السياج المحيط بقطاع غزة.

وحسب المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين، سيعمل الجيش على “تخفيض عدد المصابين في التظاهرات المقبلة”.

وبرر هؤلاء المسؤولون الاستخدام المكثف للذخيرة الحية، بمخاوفهم من “تمكن الفلسطينيين من اختراق السياج بشكل جماعي خاصة في النقاط الضعيفة منه والتي تحتاج للصيانة.”

وتضيف “هآرتس″ إن أجهزة الأمن الإسرائيلية، وفي تبريرها لإطلاق الذخيرة الحية، قالت إن لديها معلومات تفيد بأن حماس أصدرت تعليمات لعناصرها في الأجهزة الأمنية بغزة ولمقاتلي ذراعها العسكرية بالمشاركة في التظاهرات بزي مدني والعمل على اختراق السياج كي يتمكن الفلسطينيون من عبوره بشكل جماعي.

وأكملت، نقلاً عن مصادر أمنية:” قد يتخلل ذلك تخريب للآليات التي يستخدمها الجيش لبناء المنظومة الخاصة برصد الأنفاق الفلسطينية، أو اقتحام مستوطنات إسرائيلية محاذية لغزة، أو حتى محاولة لاختطاف جنود إسرائيليين، لذلك يستهدف القناصة الإسرائيليون من يرونهم يقودون التحركات خلال التظاهرات”.

وبلغ عدد الشهداء جراء الاعتداءات الإسرائيلية على المتظاهرين السلميين، منذ بداية المسيرة في 30 مارس/آذار الماضي، 31 شهيداً، فضلاً عن ألفين و 850 مصاباً. (الأناضول)