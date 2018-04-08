طهران تحذر واشنطن من خيارات “غير مريحة” في حال الانسحاب من الاتفاق النووي

لندن- “القدس العربي”: حذر وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف أمريكا من مغبة الانسحاب من الاتفاق النووي، وتوعد بخيارات غير مريحة لواشنطن في حال قررت التنصل من تعهداتها.

وقال في حديث لقناة (بي بي سي) عن إمكان استمرار الاتفاق النووي في حال قرر ترامب التخلي عنه، قال ظريف إن اتفاقاً دوليا ساري المفعول لا يعني بالضرورة أن كل أطرافه ستلتزم به، وللولايات المتحدة سجل قياسي من حالات عدم الالتزام باتفاقاتها الدولية، وإذا انساقت أمريكا وراء رغبة الرئيس ترامب، فستقدم الدليل على أنها شريك لا يُعتمد عليه في إبرام اتفاقات دولية، وستوجه رسالة مفادها أن مدّة صلاحية أي اتفاق هي، في أحسن الأحول، مدة الولاية الرئاسية.

واجاب ظريف على سوال ماذا تفعل إيران إذا انسحب الرئيس ترامب من الاتفاق النووي وانهار الاتفاق؟ هل لديكم أوراق تلعبونها؟ قال ظريف: “طبعا لدينا أوراق، والسبب الذي يجعل ترامب عاجزا عن الانسحاب، أو الذي منعه من اتخاذ قرار الانسحاب من الاتفاق خلال الأربعة عشر أو الخمسة عشر شهرا الأخيرة هو أنه على الأرجح، يعلم أن لدينا الكثير من الخيارات”.

ورفض الإفصاح عن ماهية هذه الخيارات، مكتفياً بالقول: “أننا سنُخبرهم بها في أوانها، لكنها ستكون خيارات لا تبعث على السعادة والارتياح لديهم”. وأضاف: “إذا قررت الولايات المتحدة انتهاك الاتفاق، فإن إيران لن تكون مُلزمة به، إذا قسنا ذلك بمعايير أمننا القومي”.

وكشف ظريف أن وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان خلال زيارته لطهران في مارس الماضي، لم يحاول إقناع الإيرانيين بتعديل الاتفاق، وكان واضحا أن الفرنسيين مؤمنون بأن الاتفاق النووي صفقة كاملة، ولا يمكن إعادة التفاوض على ما اتُّفق عليه.

وحول اتهام إيران بمسؤولية قصف الرياض بصواريخ باليستية هُرّبت إلى اليمن، قال “إيران لم تزوّد اليمنيين بصواريخ، ومعلوم أن هناك حصاراً مضروبا على اليمن حال دون قيام الأمم المتحدة بمهامها الإنسانية في اليمن، حيث أن هذا الحصار يمنع الطعام والدواء ويجعل الملايين يموتون بالكوليرا في اليمن”.

ورفض ظريف اعتبار ما يحصل في اليمن حرباً بالوكالة بين إيران والسعودية. وعن الحل المفترض في اليمن، قال: “نحنُ نرى منذ البداية أنه لابد من حل سياسي في اليمن، وعرضنا على السعودية المساعدة في إيجاد حل سياسي”.

وبخصوص التواجد الإيراني في العراق قال ظريف إن “إيران لا تذهب إلى أي مكان ما لمْ تُوجّه لها الدعوة من طرف الحكومة.. ليست لدينا أية مطامح في هذه البلدان، أيّدنا فلسطين ونحن فخورون بتأييد فلسطين. نسأل المملكة العربية السعودية لماذا لا تدعم فلسطين؟”.

ورد الوزير على سوال عن الحرب في سوريا، فقال ان التنسيق الروسي- التركي- الايراني “هو وحده الجدير بالاهتمام ضمن كل مساعي حل الصراع السوري”، مشيراً إلى أن مسار أستانا “هو الوحيد الذي أدى إلى تقليص حدة الصراع السوري، صحيح ليس بشكل كامل، وليس بالشكل الذي نرجوه، لكنه حقق نتائج أفضل من أي ترتيبات أخرى”.

وواضاف ظريف حول سحب قوات ترامب من سوريا، “أعتقد بداية أن القوات الأمريكية لم يكن لها مكان في سوريا، لقد خلقوا مزيدا من الفرقة، وقوضوا ليس فقط الوحدة الترابية لسوريا، بل قوضوا الانسجام الوطني واستغلوا في ذلك نقاط الصدع وأسباب الشقاق في سوريا، مما سيكون له آثار بعيدة وطويلة الأثر، وعليه أعتقد أن قرار الوجود الأمريكي في سوريا كان خطأ ويتعين تصحيحه”.