عزة الدوري يحذر: السعودية تتعرض لنفس مؤامرة العراق- (فيديو)

لندن ـ “القدس العربي”: اعتبر الأمين العام لحزب البعث عزة الدوري في كلمة له بالذكرى 71 لميلاد البعث، السبت، أن السعودية تتعرض لنفس مؤامرة العراق.

وقال الدوري في شريط بثته قناة “السومرية نيوز″ إنه “رغم كل شيء سنبقى واقفين مع السعودية”، معتبرا أن الرياض تتعرض لنفس المؤامرة التي تعرض لها العراق وليبيا واليمن.

وأضاف الدوري: “لتعلم السعودية ودول الخليج أن خسارة قطر أو عزلها هو خسارة لدول الخليج أولا والأمة ثانيا، ولتعلم قطر أنها بخسارة دول الخليج لا تساوي شيئا ولو وقفت معها دول العالم”، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن يضرب إيران حتى يوم القيامة”.

ودعا الدوري الجماهير العربية إلى أن تنتفض من المحيط إلى الخليج نصرة لفلسطين في مواجهة إسرائيل، مطالبا الأنظمة القُطرية بقطع كافة أشكال التطبيع مع الصهاينة.

كما هدد الدوري، في التسجيل المصور، بإعلان الحرب على الحكومة العراقية، وضرب مصالح إيران والدول الأجنبية التي تدعم حكومة بغداد، “إذا لم يتم إطلاق سراح كل (المعتقلين) العراقيين ورفع الحجز (على أموال أركان النظام السابق).. وإلغاء قوانين الاجتثاث والحظر على البعث”.

وكانت هيئة المساءلة والعدالة (مستقلة مرتبطة بالبرلمان) قد أوصت مطلع مارس/ آذار الماضي بمصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة لأكثر من أربعة آلاف من قادة “حزب البعث” وضباط الجيش السابق وأقربائهم من الدرجة الثانية، وعلى رأسهم الرئيس الراحل صدام حسين.