فرنسا: انطلاق الجولة2 من سلسلة إضرابات عمال سكك الحديد ضد الحكومة  

باريس-”القدس العربي”-آدم جابر:

تنطلق، اليوم الأحد، في العاصمة الفرنسية باريس ومدن أخرى، الجولة الثانية من المارثون الإضرابي الذي ابتدرته نقابات عمال الشركة الوطنية الفرنسية للسكك الحديدية (sncf) على شكل يومين كل خمسة أيام لمدة ثلاثة أشهر، سعيا منها للانتصار في اختبار القوة الذي دخلت فيه منذ أسابيع مع الرئيس إيمانويل ماكرون حول خطته لإصلاح قطاع السكك الحديدية الذي يعاني من تراكم الديون.

وتتوقع إدارة الشركة الوطنية للسكك الحديدية أن تؤدي الجولة الثانية من الإضراباتِ إلى حالة جديدة من الإضطرابات وشلل كبير في حركة سير القطارات، مع توقع تسيير حوالي قطار عالي السرعة من أصل خمسة وقطار محلي من أصل ثلاثة، تماما كما حصل خلال الجولة الأولى لهذه الإضرابات يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، حيث شهدت البلادُ “ربكة كبيرة” في حركة سير القطارات. ومن المفترض أن تجري الجولة الثالثة من سلسلة الإضرابات هذه يومي 13و14 من الشهر الجاري، وستتزامن مع بداية إجازات سكان مايعرف المنطقة(C) التي تضم مدن باريس ومونبليه و تولوز و فرساي.

وتهدد حركة إضرابات عمال السكك الحديد بشلل البلاد على مدى ستة وثلاثين يوما، إذ يصل عدد مستخدمي القطارات في فرنسا إلى 4,5 مليون يوميا، ما يشكل تحديا كبيرا للرئيس إيمانويل ماكرون ولتصميمه على إحداث’’ تحول عميق في فرنسا”. حيث يرى مراقبون أن الرئيس الشاب يقدم على مجازفة كبيرة في ملف إصلاح قطاع السكك الحديدية الحساس، الذي سبق أن تراجع أمامه العديد من الرؤساء، لاسميا الرئيس الأسبق جاك شيراك وحكومته في 1995 حين شل إضراب واسع النطاق البلاد على مدى أسابيع.

لكن رئيس الحكومة إدوار فيليب شدد من جديد، السبت، على أن السلطة التنفيذية لن’’ تتزحزح’’ عن موقفها بشأن مشروع إصلاح قطاع السكك الحديدية، الهادف إلى إلغاء الوضع الخاص للعمال وفتح القطاع على المنافسة وتحويل الشركة إلى شركة مساهمة. الأمر الذي يمهد حسب النقابات لعملية ’’ خصخصة’’ وهو ما تنفيه الحكومة نفيا قاطعا.

ومما يزيد الطين بلة على الرئيس إيمانويل ماكرون وحكومته، هو التتداخل الحاصل بين إضرابات عمال الشركة الوطنية للسكك الحديدية مع إضرابات موظفي شركة الخطوط الجوية الفرنسية، والتي تعطي المزيد من الزخم لموجة إضرابات عمال السكك الحديدية في مرحلة مفصلية بالنسبة لمعركتها مع الحكومة، رغم أن هذه الاضرابات (لعمال الخطوط الجوية الفرنسية)، ليست ضد إصلاحات الرئيس ماكرون.

فقد أضرب، أمس السبت، العاملون في الخطوط الجوية الفرنسية للمرة الخامسة في غضون 45 يوما، مطالبين بزيادة أجورهم، ما أدى إلى إلغاء نحو 30 % من الرحلات الجوية للشركة.