%75 من الفرنسيين يرفضون بيع الأسلحة للسعودية بسبب حرب اليمن

لندن – “القدس العربي”:

تزامنا مع زيارة ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، إلى فرنسا، اليوم الاحد، ذكرت صحيفة “صانداي تلغراف” إن هناك ضغوطا شديدة على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمنع تصدير الأسلحة للسعودية بسبب الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها خلال حملتها العسكرية على اليمن، متسببة في قتل 10 آلاف مدني.

وحسب استطلاع رأي نُشر على موقع الحكومة الفرنسية على الإنترنت، الشهر الماضي، أن 75 في المائة من الفرنسيين يرفضون بيع السلاح للمملكة العربية السعودية بسبب حرب اليمن

وتأتي زيارة ىبن سلمان في نهاية جولة زار فيها كلا من مصر وبريطانيا والولايات المتحدة.

ووفق الصحيفة، حتى مساء السبت، لم تعلن الحكومة جدول أعمال زيارة بن سلمان باستثناء الإشارة إلى تناوله العشاء مع ماكرون مساء الثلاثاء المقبل.