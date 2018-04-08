تورينو يحقق فوزاً طال انتظاره على إنتر ميلان في الدوري الإيطالي

روما : اقتنص فريق تورينو فوزا ثمينا من ضيفه إنتر ميلان 1 /صفر اليوم الأحد في المرحلة الحادية والثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وحقق تورينو أول فوز له على إنتر ميلان على ملعب ” أولمبيكو دي تورينو” منذ 24 عاما وتحديدا منذ شباط/فبراير .1994

وحصد تورينو ثلاث نقاط غالية رفعت رصيده إلى 45 نقطة في المركز العاشر وتجمد رصيد إنتر ميلان عند 59 نقطة في المركز الرابع ليهدر بذلك فرصة اقتناص المركز الثالث المؤهل لدوري أبطال أوروبا، والذي يحتله روما برصيد 60 نقطة بعد هزيمته أمس السبت أمام ضيفه فيورنتينا صفر.2/

ويدين تورينو بالفضل في هذا الفوز لمهاجمه الصربي آدم لياييتش الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة .36

وسيطر إنتر ميلان على مجريات في أغلب أوقات المباراة ولاحت للفريق أكثر من عشر فرص لكن حارس تورينو سالفاتوري سيريجو لعب الدور الأبرز في خروج المباراة بهذه النتيجة.(د ب أ).