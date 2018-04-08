صدمة في ليبيا بعد العثور على رفات أطفال خطفوا قبل ثلاث سنوات

طرابلس: سادت ليبيا صدمة الأحد اثر اكتشاف رفات ثلاثة أطفال صغار من العائلة نفسها خطفوا في العام 2015 اثناء توجههم إلى مدرستهم قرب العاصمة.

وقال محققون إنه استنادا إلى اعترافات أحد مختطفيهم، أمكن العثور على رفات أطفال عائلة الشرشاري مدفونة في غابة جنوب مدينة صرمان.

خطفت مجموعة مسلحة الأطفال الثلاثة، واعمارهم آنذاك بين 5 و12 عاما، في طريقهم إلى مدرستهم في صرمان على بعد 70 كلم غرب العاصمة الليبية طرابلس. وكانوا برفقة أمهم وسائقهم الذي أصيب بالرصاص في الهجوم.

وطلب المختطفون فدية من عائلة الشرشاري لكن المفاوضات فشلت، ما دفع الخاطفين لقتل الأطفال بعد شهر، على ما ذكر محققون.

ولم تعلم العائلة المنكوبة شيئا عن مصير أبنائها حتى توقيف أحد الخاطفين المشتبه بهم في آذار/ مارس الماضي وافصاحه عن مصيرهم.

وأعلنت بلدية صرمان الحداد ثلاثة أيام بعد العثور على رفات الاطفال، فيما ظلت معظم المدارس مغلقة الأحد.

وقال فؤاد السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا في بيان إن “الليبيين جميعا مصدومون يعيشون حالة من الذهول على وقع هذه الجريمة البشعة الدخيلة على مجتمعنا”.

وتعهد السراج بتقديم الجناة “للقضاء لينالوا الجزاء والعقاب العادل”.

منذ سقوط نظام معمر القذافي في العام 2011، تسود الفوضى ليبيا وتتنازع السلطة فيها حكومتان: حكومة الوفاق الوطني بقيادة فائز السراج المدعومة من المجتمع الدولي ومقرها في طرابلس في غرب البلاد، وحكومة موازية في شرق ليبيا يدعمها الرجل القوي في شرق البلاد المشير خليفة حفتر.

ومنذ سقوط القذافي، استغل مهربو البشر والجهاديون والخاطفون الفراغ الأمني والفوضى لكسب موطىء قدم في البلد الغني بالنفط الواقع في شمال افريقيا. (أ ف ب)