أرسنال يواصل صحوته ويعبر ساوثهامبتون بثلاثية مثيرة في الدوري الانكليزي

لندن : واصل أرسنال صحوته في بطولة الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما حقق انتصاره الثالث على التوالي، عقب فوزه المثير 3 / 2 على ضيفه ساوثهامبتون اليوم الأحد في المرحلة الثالثة والثلاثين للمسابقة.

ارتفع رصيد أرسنال إلى 54 نقطة في المركز السادس، ليواصل مطاردة تشيلسي، صاحب المركز الخامس، المؤهل لبطولة الدوري الأوروبي في الموسم القادم، وذلك عقب تلاشي آماله في التواجد ضمن المراكز الأربعة الأولى في ترتيب المسابقة المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وفي المقابل، تجمد رصيد ساوثهامبتون، الذي تكبد خسارته الرابعة عشر في البطولة هذا الموسم والثالثة على التوالي، عند 28 نقطة في المركز الثامن عشر (الثالث من القاع)، ليظل موقفه متأزما في صراعه للهروب من شبح الهبوط لدوري الدرجة الأولى (تشامبيون شيب).

بادر شين لونج بالتسجيل لساوثهامبتون في الدقيقة 17، قبل أن ينتفض أرسنال ويسجل هدفين عبر نجميه بيير إيميريك أوباميانج وداني ويلبك في الدقيقتين 28 و38، لينتهي الشوط الأول بتقدم أرسنال بهدفين لهدف.

تواصلت الإثارة في الشوط الثاني، بعدما أدرك تشارلي أوستن التعادل لساوثهامبتون في الدقيقة 73، لكن داني ويلبك واصل تألقه بعدما أحرز الهدف الثالث لأرسنال وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 81، لينصب نفسه بطلا للقاء دون منازع.

شهدت الدقائق الأخيرة عصبية بالغة من كلا الفريقين، مما تسبب في طرد جاك ستيفنز لاعب ساوثهامبتون والمصري محمد النني لاعب أرسنال في الدقيقتين الثانية والثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.(د ب أ).