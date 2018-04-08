أردوغان مخاطبا دول الغرب حول قصف دوما : دماء الأبرياء تلطخت بها وجوهكم.. فلتذهبوا إلى الجحيم

سيعرت: تركيا: قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مخاطبا الدول الغربية “أيها الغرب، متى ستلتفت إلى النساء والأطفال الذين يُقتلون في الغوطة الشرقية حتى نقول عنك إنك تتصرف بعدل”.

وفي كلمة له اليوم أمام المؤتمر الاعتيادي لحزب العدالة والتنمية في ولاية سيعرت جنوب شرقي تركيا، اليوم الأحد، أضاف أردوغان مخاطبا الغرب “إن دماء الأبرياء الذين اكتفيتم بمشاهدتها، تلطخت بها وجوهكم وأيديكم وتاريخكم ومستقبلكم. ولايحق لهذه الدول (الغربية) أن تشتكي من الإرهاب والأعمال والمنظمات الإرهابية”.

وأفاد أردوغان “تبًّا للذين حوّلوا المأساة الحاصلة في منطقتنا إلى مطية لتجّار أسلحتهم، ولمصالحهم السياسية الداخلية، وتبًّا لما يفهمونه من الديمقراطية والدبلوماسية وحقوق الإنسان”.

وتابع “نقول لمن يتحدثون معنا بلسان الإرهابيين “فلتذهبوا إلى الجحيم”.

والسبت، قتل عشرات المدنيين وأصيب المئات، جراء هجوم كيماوي للنظام السوري على “دوما” في غوطة دمشق الشرقية، وسط مخاوف من ارتفاع عدد الضحايا.

وفيما يتعلق بعملية غصن الزيتون قال أردوغان إن عدد من تم تحييدهم منذ بدء العملية في عفرين السورية وصل إلى 4017 إرهابيا.(الأناضول).