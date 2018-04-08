9 دول تطلب عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن بشأن استخدام نظام الأسد للسلاح الكيميائي في دوما-(فيديوهات)
باريس -بروكسل-نيويورك: طلبت تسع دول من أصل أعضاء مجلس الأمن الـ15 وبدفع من فرنسا عقد اجتماع طارئ للمجلس الاثنين لبحث التقارير عن وقوع هجوم كيميائي السبت في دوما، آخر جيب تسيطر عليه فصائل المعارضة السورية قرب دمشق، على ما افادت مصادر دبلوماسية الأحد.
وأوضحت المصادر أن طلب الاجتماع يحمل توقيع فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا والكويت والسويد وبولندا والبيرو وهولندا وساحل العاج.
وسبق أن دعا الاتحاد الأوروبي، اليوم الأحد، المجتمع الدولي إلى الرد الفوري على استخدام نظام الأسد الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين في سوريا.
جاء ذلك في بيان للاتحاد، تعليقًا على سقوط عشرات القتلى والجرحى من المدنيين، في مدينة دوما التابعة للغوطة الشرقية بريف دمشق؛ جراء معاودة النظام السوري اللجوء للسلاح الكيميائي، أمس السبت، حسب وكالة “أسوشيتد برس″ الأمريكية.
وقال البيان، إنّ الاتحاد الأوروبي “يدين بأقوى العبارات استخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين، ويطالب برد فوري من المجتمع الدولي”.
وأضاف أنّ “الدلائل تشير إلى شن النظام السوري هجوم كيميائي آخر (دون تحديد ماهية الدلائل)”.
وأوضح أنه يتعين على حليفي الأسد -روسيا وإيران-” استخدام نفوذهما لمنع مثل تلك الاعتداءات مستقبلًا، وضمان وقف الأعمال العدائية وتخفيف حدة العنف”.
وتابع: “حماية المدنيين لابد أن تظل أولوية مطلقة”.
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان اليوم الأحد إن التقارير التي تحدثت عن تعرض مدينة تسيطر عليها قوات المعارضة في سوريا لهجوم كيماوي مقلقة للغاية ودعا مجلس الأمن الدولي إلى الاجتماع بسرعة لبحث الوضع.
وأضاف لو دريان أن فرنسا تدين بقوة الهجمات والقصف الذي قامت به القوات الحكومية السورية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية في مدينة دوما بالغوطة الشرقية وقال إنها تمثل “خرقا خطيرا للقانون الإنساني الدولي”.
وقال إن فرنسا ستعمل مع حلفائها للتحقق من الأنباء التي أشارت إلى استخدام أسلحة كيماوية.
وأضاف أن باريس ستضطلع بكل مسؤولياتها لمكافحة انتشار الأسلحة الكيماوية مشيرا إلى تحذير الرئيس إيمانويل ماكرون من أن فرنسا قد تشن هجوما من جانب واحد في حالة وقوع هجوم مميت بأسلحة كيماوية.
ويأتي استخدام النظام السوري لذلك السلاح، الذي سلب أرواح المئات من الأبرياء، وكثير منهم من الأطفال والنساء، في إطار سعيه إلى إجبار المدنيين على مغادرة المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة.
وأمس السبت، قتل 78 مدنيًا على الأقل وأصيب المئات؛ جراء هجوم كيميائي للنظام السوري على مدينة “دوما” آخر منطقة تخضع للمعارضة في الغوطة الشرقية بريف دمشق، حسب مصدر طبي.
ونفذت قوات نظام الأسد 215 هجومًا كيميائيًا على مناطق سيطرة المعارضة منذ بدء الحرب في سوريا عام 2011، حسب شبكة حقوقية ومصادر بالدفاع المدني في سوريا. (وكالات)
#هــام || #فيديو يوضح حالات إختناق في صفوف المدنيين معظمهم من الأطفال والنساء إثر الهجوم الكيماوي الذي شنه الطيران الحربي التابع للحكومة السورية على المدنيين بمدينة #دوما في #الغوطة_الشرقية.#الدفاع_المدني_السوري #الأسد_يقصف_دوما_بالكيماوي pic.twitter.com/HaWw1rsthl
— الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) April 8, 2018
العثور على المزيد من العائلات المقتلولة خنقاً في منازلها وفي الملاجئ في مدينة #دوما، فرق الإسعاف و #الدفاع_المدني مستمرة في عمليات البحث والإتقاذ. #دوما_تختنق #الأسد_يقصف_دوما_بالكيماوي pic.twitter.com/WzNI57x4Od
— الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) April 8, 2018
إبادة جماعية ببحق أهالي مدينة #دوما في #الغوطة_الشرقية، غارات جوية متكررة براميل متفجرة تحمل غازات سامة تتعرض لها المدينة للمرة الثانية اليوم، تعمل فرق #الدفاع_المدني بكامل طاقتها للإستجابة وإخلاء الجرحى والشهداء.#دوما_تباد pic.twitter.com/4ENtBZaG1h
— الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) April 7, 2018
الامر سوى كلام ومجلس الامن اجتمع كثيرا ولم يفعل شيئا,اما ان توقفوا الحرب وتمنعوا السلاح عن الكل ان كنتم قادرين على ذلك او انكم تقصدون روسيا بالامر وليس سوريا الا حجة. لا يمكن للنظام ان يفعل ذلك وانتم تعلمون فسلاحة الكيمياوي سلمه لكم وقبلها في خان جيحون ثبت العكس وتم التعتيم اعلاميا,النظام لا يحتاج بعد الان السلاح الكيمياوي يكفيه الطيران الروسي الذي حقق له ما يريد من اهداف
انها الدوامة .الغرب يتهم النظام باستعمال الكيماوي .وهذا الاخير بدوره ينكر . والدليل لا يوجد على الارض. رحم الله الشعب السوري
أيها الغرب والشرق
لا يهمنى لو صدقتكم شعوبكم أم لا. لكن دمنا الذى يهدر بسلاحكم و بطائراتكم و بجنودكم و بمرتزقتكم و بأدواركم المسرحية المختلفة. نحن نرى بأعيننا من يذبحنا و فهمنا حقيقة السياسية العالمية وتبادل الأدوار و علمنا يقننا مقامنا في هذه المعادلة. فنحن مطلوب منا أن نكون قطيع بهائم نرضى بالعف لنبقى أحياء و نرضى بسرقتكم لمقدراتنا ونرضى بعبيدكم من حكام. نعم ثبتم نظام بشار الكيماوي ولو إستبعدتم شخصه عن الحكم غدا, فإن النظام ودوره التاريخي واضح و من لم يفهم فلن يفهم. شعبنا لن يستكين و لو قتلتم منا ما قتلتم. لقد فهمنا واجباتنا وحفظناها.
سنناضل لنحكم أنفسنا بأنفسنا لا بعبيدكم
سنناضل لهدم سايكس بيكو القديمة و لا الحاليه
ستعود سوريا لأهلها و ستعود لسوريا كل حقوقها وحدودها التاريخية و سينقلب السحر على الساحر
مللنا من كل مسرحياتكم و حياتنا قرارنا و ليس قراركم و لكل فعل رد فعل و إن غدا لناظره لقريب