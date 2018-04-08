الأتليتي يؤمن وصافة الليغا بتعادل إيجابي مع ريال مدريد



لندن-”القدس العربي”:

قبض أتليتكو مدريد على وصافة الليغا بيد من حديد، بخروجه آمنًا من قلعة “سانتياغو بيرنابيو”، بتعادل إيجابي مع ريال مدريد بهدف لمثله في واحدة من مباريات الجولة الـ31، ليبقى فريق الهنود الحمر في المركز الثاني برصيد 68 نقطة، بفارق أربع نقاط عن رونالدو ورفاقه وستة عن فالنسيا الذي سيواجه إسبانيول مساء اليوم على ملعب “ميستايا”.

بدأ الديربي بأفضلية واضحة لأصحاب الأرض، كادت أن تُسفر عن هدف مُبكر في أول ثماني دقائق، عن طريق ركلة ركنية، أرسلها الألماني توني كروس بيمناه مُقوسة من الجانب الأيسر على القائم البعيد للخالي من الرقابة كريستيانو رونالدو، الذي قابل الكرة بتسديدة ضعيفة من داخل منطقة الست ياردات، ليلتقطها الحارس أوبلاك بردة فعل يُحسد عليها، وسط ذهول الفرنسي زين الدين زيدان وجماهير الميرينغي التي انتظرت الكرة في الشباك.

واصل النادي الملكي ضغطه الهائل بطول الملعب وعرضه لاستكشاف شباك الحارس السلوفيني، وعند الدقيقة 12، سقط توني كروس داخل منطقة الجزاء في لعبة مشتركة مع الظهير الأيمن خوانفران، لكن الحكم أشار باستمرار اللعب، رغم اعتراض رونالدو ورفاقه، الذي لم يَكن في محله، بعدما أظهرت الإعادة التلفزيونية صحة قرار الحكم.

وعكس أحداث سير المباراة، كاد الأتليتي أن يُباغت جاره بأولى الأهداف، بهفوة ساذجة من القائد سيرخيو راموس، الذي حاول مراوغة دييغو كوستا وفيتولو داخل منطقة الجزاء، لتُفتك منه الكرة، ويُودعها المُشاكس في شباك الحارس كيلور نافاس، إلا أن قرار الحكم أنقذ راموس من ورطة، باحتساب مُخالفة على مهاجم تشيلسي السابق.

وجاء الدور على المدافع الفرنسي رافاييل فاران، ليُهدر فرصة لا تضيع بتسديدة كرة بيسراه في أحضان الحارس أوبلاك بالقرب من منطقة الست ياردات، قبل أن يتفنن فاسكيز في إهدار فرصة أخرى أمام المرمى، وبعدها بدقائق أطلق مارسيلو قذيفة صاروخية، ارتدت من عارضة الحارس المُجتهد، لينتهي الشوط الأول بدون أهداف.

ومع بداية الشوط الثاني، ظهر صاروخ ماديرا في الأضواء، بهدف من تسديدة على الطائر، وضعها على يمين أوبلاك، الذي عجز هذه المرة على التصدي للكرة، ليرد عليه غريزمان سريعًا بهدف التعديل وهدفه الشخصي الـ18 هذا الموسم، بلعبة جماعية مع فيتولو، انتهت بانفراد للفتى الفرنسي الذي لم يجد صعوبة في هز شباك الحارس الكوستاريكي من داخل منطقة الجزاء.

أتيحت فرصة أخرى لغريزمان كربونية من فرصة الهدف، لكن هذه المرة أبعد مودريتش الكرة في الوقت المناسب، وتبعه ساؤول بهجمة مرتدة، قادها بنفسه من منتصف الملعب، إلى أن اقترب من منطقة الجزاء، ليُسدد كرة على طريقة ميسي بوجه القدم الداخلي في أقصى الزاوية اليمنى للحارس، لكن كرته مرت بمحاذاة القائم.

ورغم الضغط الهائل الذي تعرض له الريال بعد هدف التعديل، إلا أن زيدان فَضل إراحة رونالدو لمعركة الأربعاء ضد يوفنتوس في إياب ربع نهائي دوري الأبطال، في المقابل أشرك إيسكو وكريم بنزيمة في محاولة لإجبار رجال سيميوني على الدفاع بكل خطوطهم، وهذا ما حدث بالفعل، لكن دون تهديد حقيقي على الحارس أوبلاك بعد خروج المُدمر البرتغالي، لينتهي ديربي العاصمة الإسبانية بهدف لكل فريق.