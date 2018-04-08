ترامب يجتمع بكبار القادة العسكريين في البيت الأبيض الإثنين

قال مصدر بالبيت الأبيض الأحد إن الرئيس دونالد ترامب يعتزم عقد اجتماع مع كبار القادة العسكريين، الإثنين، وذلك بعد مقتل العشرات وإصابة المئات في هجوم كيميائي شنه نظام بشار الأسد على الغوطة الشرقية، مساء السبت.

وأوضح المصدر لقناة “الحرة” الأمريكية أن الاجتماع الذي سيعقد في البيت الأبيض سيحضره وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس ورئيس هيئة الأركان المشتركة جوزيف دانفورد.

كان ترامب توعد في وقت سابق الأحد المسؤولين عن الهجوم بدفع “ثمن باهظ”.

بينما قال مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي في تغريدة إنه وترامب يراقبان عن كثب الوضع في سوريا، مضيفا أن على “نظام الأسد وداعميه وقف سلوكهم البربري”. (الأناضول).