باريس: 10 آلاف جزائري مخالف لقانون الإقامة في فرنسا

الجزائر: كشف السفير الفرنسي لدى الجزائر، كزافيي دريونكور، عن أكثر من 10 آلاف جزائري موجودين في فرنسا بطريقة مخالفة للقانون، مشيرا إلى منع دخول 10 آلاف آخرين خلال 2017.

جاء ذلك في تصريحات للسفير الفرنسي، خلال مؤتمر صحفي عُقد بالعاصمة الجزائرية، اليوم الأحد، على هامش تدشين مركز جديد لإيداع التأشيرات.

وقال دريونكور إنه “جرى إحصاء 10 آلاف و62 جزائري العام الماضي، بوضعية غير قانونية على الأراضي الفرنسية”.

وفيما يتعلق بالأسباب، أوضح أن “بعض هؤلاء انتهت تأشيرتهم، وبعضهم حوّل غرضها من سياحية إلى علاجية”.

ولم يتحدث السفير عن مصير المخالفين، غير أنه يتم ترحيلهم غالبا إلى بلادهم، ويحرمون من الحصول على التأشيرة مجددا.

وكشف أيضاً عن عدم السماح بدخول 10 آلاف جزائري آخر، عبر المنافذ الحدودية الفرنسية، في العام نفسه.

وقال إن “هؤلاء أُبعدوا بسبب عدم كفاية الوثائق المطلوبة، رغم حصولهم على تأشيرة دخول قانونية”.

وأشار دريونكور أن القنصليات الفرنسية في الجزائر، منحت نحو 413 ألف تأشيرة للرعايا الجزائريين في 2017.

وبلغت طلبات الحصول على التأشيرة الفرنسية، 650 ألف طلب، حسب السفير، وهو ما يجعل نسبة الرفض في حدود 37 بالمائة.

ويعيش في فرنسا أكثر من 3 ملايين جزائري بحسب تقديرات غير رسمية، وهي الجالية الأكبر في هذا البلد الأوربي.(الأناضول).