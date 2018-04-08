رونالدو يُعادل رقمه القياسي الفارق في معركته مع ميسي

لندن-”القدس العربي”:

حافظ النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، على معدله التهديفي الخارق منذ بداية العام الجديد، بإضافة هدف جديد في مباراة ديربي مدريد التي جمعت الريال بجاره أتليتكو على ملعب “سانتياغو بيرنابيو” وانتهت بهدف لكل فريق لحساب الأسبوع الـ 31 للدوري الإسباني.

وبهذا الهدف، عزز صاروخ ماديرا مكانه على رأس قائمة هدافي دوريات أوروبا الكبرى عام 2018، بتسجيل 24 هدفًا في 15 مباراة، كما أنه الهدف رقم 650 في مسيرته كلاعب، بواقع 446 بألوان النادي الملكي، و118 مع فريقه السابق مانشستر يونايتد وخمسة مع سبورتنغ لشبونة، وأيضًا 81 مع البرتغال.

ويبقى الرقم الأهم، هو معادلة رقمه القياسي الشخصي السابق، بتسجيل أهداف في 10 مباريات متتالية، وهو الأمر الذي لم يَفعله منذ عام 2014، عندما كان في خضم معركته الشخصية مع ليونيل ميسي، لتقليص الفارق بينهما في عدد مرات الفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم.

أيضًا، رفع رصيد أهدافه في الليغا لـ23 على بعد خمسة أهداف من ليو، ووصل أيضًا لهدفه الشخصي رقم 22 في شباك أتليتكو مدريد في 31 مواجهة مباشرة، وبوجه عام، كان هدفه رقم 40 من مشاركته في 37 مباراة في مختلف مسابقات هذا الموسم، رغم أنه حتى يناير الماضي، لم يكن في سجله التهديفي نصف هذه الحصيلة.