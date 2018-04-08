زيدان: النتيجة غير عادلة ولهذا استبدلت رونالدو



لندن-”القدس العربي”:

أصر المدير الفني لريال مدريد زين الدين زيدان، على أن فريقه كان يستحق الخروج بأكثر من نقطة، في مباراته ضد جاره العاصمي أتليتكو مدريد، التي جرت عصر اليوم الأحد على ملعب “البيرنابيو” وانتهت بهدف لمثله في الجولة الـ31 لليغا، وذلك لاعتقاده بأن فريقه كان الطرف الأفضل في معظم أوقات الديربي.

وقال المدرب الفرنسي في حديثه مع الصحفيين بعد المباراة “أعتقد أننا كنا نستحق الفوز. النتيجة لا تعكس أحداث ومجريات المباراة، لكن في الوقت ذاته كان من الممكن أن نخسر المباراة، وهذا يحدث في عالم كرة القدم، ربما لو أحسنا استغلال الفرص في الشوط الأول، لقتلنا المباراة بأكثر من هدفين، لكننا لم نفعل ذلك. عمومًا أنا سعيد بالأداء وبالروح التي كنا نلعب بها، المشكلة أننا لم نحصل على النتيجة التي كنا نستحقها”.

وفي رده على سؤال حول سبب استبداله كريستيانو رونالدو بعد تسجيله هدف الفريق الأول في بداية الشوط الثاني، قال “التبديل كان لإراحته قبل مباراة منتصف الأسبوع (ضد يوفنتوس)، ولا يوجد سبب آخر. إننا نخوض مباراة كل ثلاثة أيام، لذا يتعين علينا إراحة، واليوم كان بحاجة للراحة”.

وختم بالحديث عن مواطنه غريزمان الذي سجل هدف تعديل الأتليتي، وعنه قال ضاحكًا “بطبيعة الحال لستُ سعيدًا بما قدمه أمامنا، فقط أكون سعيدًا عندما يُسجل لمنتخب فرنسا. هل ضمن ريال مدريد التأهل لنصف نهائي دوري الأبطال؟ لا هذا غير صحيح، أمامنا مباراة أخرى أكثر صعوبة أمام يوفنتوس، بعدها سنرى ما سيحدث”.