رحيل الإذاعية المصرية المخضرمة آمال فهمي عن 92 عاما

القاهرة: توفيت الأحد الإذاعية المصرية المخضرمة آمال فهمي عن عمر يناهز 92 عاما بعد صراع مع المرض، حسب موقع صحيفة الاهرام الحكومية.

ولدت فهمي في 1926 وبدأت حياتها المهنية في الراديو عام 1951. وكانت أول سيدة تترأس اذاعة الشرق الأوسط عام 1964.

اشتهرت فهمي والتي كانت تلقب بـ “ملكة الكلام” ببرنامجها الاذاعي “عالناصية” والذي كان يستضيف المشاهير ومن ضمنهم رائد الفضاء الروسي يوري غاغرين الذي زار القاهرة في الستينيات.

ونعى رئيس الوزراء المصري الاعلامية في بيان وثمّن “ما قدمته الفقيدة خلال مسيرة عملها الطويلة من اعمال أثرت الاذاعة المصرية، مشيداً بما كانت تتمتع به من اسلوب فريد في عرض القضايا واستضافة العديد من الشخصيات على مدار فترة عمل برنامجها الشهير”. (أ ف ب).