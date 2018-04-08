﻿علينا احتلال كل «أرض إسرائيل» ولبنان من صور لطرابلس

الناصرة : «القدس العربي»: في كثير من الأحيان يكتفي مسؤولون إسرائيليون بالتعبير عن مواقفهم بمواربة، من باب اللياقة السياسية، والأهم تحاشيا لفضح حقيقة النوايا والمخططات والأطماع. لكن الحقيقة تنعكس في أحيان أخرى بتصريحات صريحة مباشرة دون رتوش، وتأتي هذه المرة على لسان حاخام بارز. فقد دعا الحاخام اليعازر كاشتئيل رئيس الكلية الدينية في مستوطنة «عالي» لفرض السيادة الإسرائيلية على فلسطين التاريخية ولاحتلال لبنان من صور إلى طرابلس باعتبارها امتدادا لـ «أرض إسرائيل» امتثالا لنداء التوراة.

وفي تحقيق بثته القناة الإسرائيلية العاشرة قال الحاخام البارز كاشتئيل إن الوظيفة الحقيقية للجيش الإسرائيلي هي «احتلال أرض إسرائيل حتى ولو لم يطلق العرب علينا رصاصة واحدة وحتى لو قام كل منهم بتقديم وردة لنا». كما قال (بالصوت والصورة) في فتواه الدينية إنه «في حال لم يبد الأغيار استعدادهم للانسحاب من تلقاء أنفسهم وقبول الخضوع لحقيقة كوننا محتلين فينبغي شن حرب عليهم».

وأوضح التحقيق التلفزيوني أن الكلية الدينية في مستوطنة «عاليه» التي تعتبر من أهم الكليات التي تخرج ضباطا في جيش الاحتلال تربي طلابها الجنود على «القيم الدينية» وعلى ربط إسرائيل بالصهيونية. وفي التحقيق التلفزيوني طالب كاشتئيل وزير التعليم ورئيس حزب «البيت اليهودي» الاستيطاني، نفتالي بينيت، للكف عن الثرثرة ليقول إن هدفه هو احتلال كل «أرض إسرائيل» بدافع قدسيتها. وتستذكر القناة العاشرة أن الكلية الدينية في مستوطنة «عاليه» تحتل العناوين الصحافية في الشهور الأخيرة بفعل تصريحات حاخاماتها. ومن هؤلاء الحاخام إيلي سادان الحائز على جائزة إسرائيل الذي دعا لحظر الخدمة العسكرية على النساء وهاجم بعنف المثليين والمثليات مما دفع منظمات نسائية إسرائيلية قبل شهور للمطالبة بتجريده من الجائزة. ويحذر مراقبون من غسيل الدماغ الذي يتعرض له جنود على يد حاخامات هذه الكلية الدينية ذوي التوجهات الغيبية الميسيائية ومن محاولات سيطرتهم بهذه الطريقة على الجيش. وفي التقرير التلفزيوني يقول المحامي يائير نهوراي المهتم بالكشف عن مخططات وأفعال هؤلاء الحاخامات إنهم يتلقون دعما ماليا سخيا من قبل وزير التعليم بغية تشجيعهم على تطبيق رؤيتهم.

وهاجم نهوراي معسكر الصهيونية الدينية بالقول إن الحديث يجري عن مجموعة حاخامات تتطلع للتحكم بإسرائيل واستبدال هويتها الديمقراطية بهوية يهودية من منطلق تسريع ظهور المسيح المنتظر. كما حمل نهوراي على وزير التعليم ذاته بشكل شخصي بدعوته لعدم التستر خلف «صلعته الجميلة وخلف أشخاص علمانيين كوزيرة القضاء أييلت شاكيد». كما دعاه للكف عن التغرير بالإسرائيليين ويكشف لهم أن هدفه احتلال «أرض إسرائيل كلها». ويتابع «عندما يتحدث بينيت عن «أرض إسرائيل الكاملة» فهو يتطلع لنبوءة الأنبياء باحتلالها دون علاقة باعتبارات الأمن المزعومة فموقفه ينم عن اعتبارها بلادا مقدسة.

يشار إلى أن هناك مدارس دينية كثيرة داخل المستوطنات تعمل على التربية لمواقف دينية وسياسية متطرفة بعضهم سبق وأصدر فتاوى تبيح قتل الأطفال الفلسطينيين. جاء ذلك في «عقيدة الملك» وهو كتاب صدر عام 2009 من تأليف الحاخامان «يتسحاق شابيرا» و «يوسيف اليتسور» من مستوطنة «يتسهار» المجاورة لمدينة نابلس. وبقيت الأغلبية الساحقة من هؤلاء الحاخامات بدون محاسبة رغم انتهاكهم للقانون الذي يحظر نشر خطاب الكراهية والحض على العنف.