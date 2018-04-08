﻿استشهاد شاب من طولكرم في عملية «إعدام ميداني» نفذها الاحتلال

رام الله -« القدس العربي»: التحق شهيد جديد من شمال الضفة الغربية بقائمة الضحايا الذين قضوا بعمليات «إعدام ميدانية»، تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي، على الحواجز العسكرية، وذلك بعد أيام من مكوثه في غرفة العناية المركزية في أحد المشافي الإسرائيلية، وأصيب آخر بجراح خطرة أيضا قرب القدس، فيما واصلت قوات الاحتلال حملات الاعتقالات والدهم في مناطق متفرقة في الضفة الغربية.

واستشهد أمس محمد صبحي عنبر «46 عاما» من مخيم طولكرم شمال الضفة، متأثرا بإصابته في اليوم الثاني من الشهر الجاري، بنيران أطلقها صوبه جنود الاحتلال الإسرائيلي بشكل متعمد، على «حاجز جبارة» جنوبي طولكرم.

وأصيب وقتها عنبر الذي تعرض لعملية «إعدام ميداني» بجراح خطرة، نقل على أثرها إلى أحد المشافي الإسرائيلية، حيث ظل يرقد في غرفة العناية المركزة، إلى أن أعلن عن استشهاده.

ووقت العملية زعم جيش الاحتلال أن الشهيد عنبر كان ينوي تنفيذ عملية طعن ضد الجنود الإسرائيليين المتواجدين على ذلك الحاجز، وهي تهمة كثيرا ما وجهتها قوات الاحتلال لتبرير عمليات «الإعدام الميدانية».

ومنذ اندلاع «انتفاضة القدس» قبل أكثر من سنتين، نفذت قوات الاحتلال العشرات من عمليات «الإعدام» وقد وثقت كاميرات الصحافيين والنشطاء عددا من تلك العمليات التي طالت الرجال والنساء والأطفال.

وحمل نادي الأسير الفلسطيني وهيئة شؤون الأسرى والمحررين سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاد المعتقل الجريح عنبر ليرتفع عدد شهداء الحركة الوطنية الأسيرة إلى 214 شهيداً.

وفي السياق أصيب فلسطيني بجراح خطيرة جراء استهدافه من قبل جندي إسرائيلي، عند مفترق مستوطنة «معاليه أدوميم» شرقي القدس المحتلة، بزعم محاولته طعن جنود.

وزعمت تقارير إسرائيلية أن فلسطينيا وصل إلى تلك المنطقة، وحاول مهاجمة إسرائيليين بأداة حادة قبل استهدافه بالرصاص، فأصيب بجراح بالغة الخطورة.

وواصلت قوات الاحتلال حملات المداهمة والتفتيش التي طالت مناطق متفرقة في الضفة الغربية، انتهت باعتقال 28 مواطنا. وكان من بين المعتقلين ستة من مدينة القدس المحتلة، بينهم طفلان، كما قامت قوات الاحتلال بتسليم أحد الشبان من مدينة بيت لحم بلاغا لمراجعة مخابراتها.

وزعم جيش الاحتلال أن المعتقلين مطلوبون لأجهزتها الأمنية، حيث قامت قوات الاحتلال بتحويلهم إلى مراكز التوقيف تمهيدا لإخضاعهم للتحقيق.

إلى ذلك اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عزون شرق مدينة قلقيلية وداهمت أحد منازل البلدة واستولت على تسجيلات كاميرات مراقبة.

وجاء ذلك بعد أن أغلقت قوات الاحتلال وبشكل مفاجئ مدخل البلدة الشمالي ومنعت المواطنين والمركبات من الدخول أو الخروج من المكان.

وفي السابق منعت قوات الاحتلال مزارعي بلدة دير الغصون قرب طولكرم، من دخول أراضيهم الواقعة خلف الجدار الفاصل، بعد أن منعتهم من المرور عبر البوابات الحديدية المقاومة هناك، والطلب منهم العودة لمنازلهم دون إبداء الأسباب.

والمعروف أن أصحاب تلك الأراضي يحتاجون إلى تصاريح خاصة تمنحها لهم سلطات الاحتلال، ليستطيعوا المرور إلى أراضيهم التي فصلها الجدار عن أماكن سكناهم.

إلى ذلك فقد نفذ مستوطنون متطرفون عملية اقتحام جديدة لباحات المسجد الأقصى، من جهة «باب المغاربة» بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الخاصة.

وترافق اقتحام المستوطنين المتطرفين مع قيام قوات الاحتلال بحجز بطاقات الهوية الخاصة بالمصلين المسلمين الذين مروا إلى المسجد لأداء الصلاة.

وكانت شرطة الاحتلال فتحت الساعة السابعة والنصف صباحًا باب المغاربة، ونشرت وحداتها الخاصة وقوات التدخل السريع في باحات الأقصى وعند أبوابه، وشرعت بتوفير الحماية للمستوطنين أثناء تجولهم بالمسجد.

وجاء ذلك في ظل عمليات الاقتحام المتكررة، والتي اشتدت الأسبوع الماضي، بدعوة من جماعات متطرفة لإحياء «عيد الفصح اليهودي»، والتي حاول خلالها المقتحمون إقامة «صلوات تلمودية».

وفي سباق متابعة أوضاع مدينة القدس التي تتعرض لهجوم إسرائيلي كبير، يهدف إلى «تهويد المدينة»، اطلع رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، خلال استقباله مفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين، على آخر التطورات في المدينة وانتهاكات الاحتلال للمقدسات فيها.

وجدد تأكيده على أولوية القدس لدى القيادة وعلى رأسها الرئيس محمود عباس والحكومة، وقال إن القيادة «تبذل كل الجهود لدعمها وتثبيت صمود المواطنين فيها».

ونددت وزارة الخارجية باستمرار الانتهاكات الإسرائيلية بحق المقدسات الدينية في مدينة القدس، وأكدت بمناسبة الاحتفالات المسيحية بـ «سبت النور» إن «هذا النور القادم من القدس المحتلة وبلدتها القديمة، وبالتحديد من كنيسة القيامة، يقبع تحت ظلام الاحتلال الإسرائيلي وإجراءاته القمعية المتواصلة، التي تستهدف المقدسات المسيحية والإسلامية بجميع الوسائل والأساليب».

وأكدت الوزارة في بيان لها أن من عجائب الأمور وغرائبها أن «العالم الذي يتذكر هذا النور يتجاهل حقيقة الظروف المحيطة بولادته المتكررة والمتجددة على هذه الأرض المقدسة التي ترزح تحت وطأة الاحتلال، ويتناسى حجم المعاناة التي يتكبدها الفلسطينيون جراء ممارسات وقمع الاحتلال ومستوطنيه».