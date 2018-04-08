﻿«الائتلاف الوطني»: ما حصل في دوما جريمة العصر

دمشق – «القدس العربي»: وصف الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية قصف مدينة دوما بالكيميائي بجريمة العصر، محملاً روسيا ونظام الأسد مسؤوليتها.

وقال في بيان له أمس الاحد انه وفي تحدٍّ سافر واستهتار بالقيم الإنسانية، شنَّت طائرات روسيا ونظام الأسد السبت (7 نيسان) سلسلة غارات مكثفة على مدينة دوما في الغوطـة الشرقية، استخدمت فيها الغازات السامة، وقد أدت وفق معطيات أولية إلى استشهاد أكثر من مائة مدني، أغلبهم أطفال ونساء، وحدوث حالات اختناق تزيد عن 1000، فيما لا يزال مصير مئات العوائل في الملاجئ مجهولاً بسبب انقطاع الاتصالات والكهرباء وصعوبة وصول فرق الإنقاذ.

وأكد الائتلاف الوطني أن قصف الغوطـة بالسلاح الكيميائي وقنابل النابالم والفوسفور هي جرائم حرب وإبادة، استهدفت مدنيين، من أطفال ونساء، كانوا يبيتون في ملاجئ متواضعة احتماء من القصف العنيف، وتتحمل روسيا مسؤولية هذه الجرائم الوحشية، إلى جانب نظام الجريمة الأسدي.

ودعوة مجلس الأمن للانعقاد لم تعد ذات جدوى في ظل حالة التعطيل الروسية، وبناء على ذلك يدعو الائتلاف الوطني الدول دائمة العضوية والدول المعنية، وتحديداً الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، للتحرك وفق مسؤولياتهم في حماية الأمن والسلم الدوليين، واستخدام القوة في ضرب معسكرات النظام وثكناته ومطاراته التي تستخدم في قصف الشعب السوري، ويطالب بسرعة نقل ملف جرائم نظام الأسد إلى المحكمة الجنائية الدولية، ويشدد على مسؤولية الجميع في وقف العدوان على دوما والغوطة، وحماية نحو 200 ألف مدني ما زالوا في الجزء المحرر من الغوطـة الشرقية.

كما ناشد الائتلاف الجاليات السورية والعربية وأحرار العالم لرفع الصوت عالياً في وجه جرائم النظام، والتحرك المكثف للضغط على حكومات الدول التي تقابل جرائم النظام بالصمت والتجاهل، مضيفًا ان قيادة الائتلاف تجري اتصالات مع الدول المعنية في ضوء التصعيد الروسي وجرائم الإبادة في الغوطـة، بهدف ملاحقة المجرمين، وحماية أهلنا في دوما حسب المصدر. وقالت إدارة مشفى ريف دمشق التخصصي في دوما في بيان لها امس الاحد، انه في تمام الساعة 7:45 من مساء يوم السبت ومع القصف المستمر على الاحياء السكنية في مدينة دوما، توارد العديد من الحالات يفوق العدد 500 حالة إلى النقاط الطبية أغلبهم من النساء والأطفال بأعراض زلة تنفسية وزرقة مركزية وخروج زبد من الفم وانبعاث رائحة واخزة تشبه رائحة الكلور لوحظ لديهم حروق قرنية، بالفحص السريري خراخر قصبية خشنة ووزيز.

وأضافت ان «أحد المصابين وصل متوفياً، وعولج المصابون بالاكسجين الرطب والموسعات القصبية وتحسن معظمهم، وترقت الإصابة لدى عدة حالات ليتم وضعها على جهاز التهوية الآلية، ومن هذه الحالات أربعة من الأطفال.

كما تطورت الحالة لدى 6 حالات إلى الوفاة أحدهم سيدة يلاحظ لديها اختلاج وحدقات دبوسية، فيما أفاد عناصر الدفاع المدني إلى وجود الكثير من الوفيات يتجاوز عددها ال 70 حالة بنفس الأعراض في منازلهم لم يتمكن عناصر الدفاع من سحب الجثث بسبب شدة الرائحة وعدم توفر البذات الواقية للوصول إلى المكان، وتتوقع فرق الدفاع المدني وجود المزيد من الضحايا في مكان الحادث.

ولكن المشترك في الحالات هو الزرقة وخروج زبد من الفم وحروق القرنية والرائحة الواخزة المشابهة لرائحة الكلور من المكان، والمعطيات السابقة تشير إلى حالات اختناق بغاز سام. وقالت لجان توثيقية مطلعة من مدينة دوما انه استخدم اليوم الكيميائي في دوما 3 مرات، الأولى والثانية بغاز كلور تسببت بـ 90 حالة اختناق، وبعد عصر السبت قصفت المدينة بغاز ليس الكلور وغير معروف إلى الآن، وصل عدد الضحايا حتى الان جراء استنشاق الغاز 75 و1000 حالة اختناق.

- الغاز تسرب إلى الأقبية التي يختبئ فيها الناس هرباً من القصف العنيف على المدينة، حيث قدر عدد الغارات منذ الصباح حتى الان 200 غارة بصواريخ تحمل مواد حارقة، فسفور ونابالم، وبالسنبة للبراميل المتفجرة: ترمي الطائرة كل 3 براميل دفعة واحدة تحمل قنابل عنقودية.

فيما تناوب الطيران الحربي: 4 طائرات على القصف، كل طائرة تستهدف الأحياء السكنية بغازة واحدة تحمل 4 صواريخ مواد حارقة وفسفور ونابالم، التصعيد بدأ بعد عصر الجمعة، حيث سجلت 100 غارة تسببت بمقتل 40 مدنيا، والسبت سجلت أكثر من 200 غارة، تسببت حتى الان بمقتل 120 مدنياً، بينهم للآن 75 بغاز سام.

الدفاع المدني غير قادر على الوصول للمصابين بسبب كثافة القصف من الطيران الحربي والمروحي، والصواريخ الموجهة وسط قصف بعشرات القذائف المدفعية والهاون والأسطوانات المتفجرة.