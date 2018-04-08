﻿اتفاق «جيش الإسلام» مع الروس على خروج مقاتليه وعائلاتهم من دوما إلى جرابلس

دمشق – «القدس العربي» : يبدو ان تصعيد النظام السوري الأخير ومن خلفه موسكو باستعماله السلاح الكيميائي على مدينة دوما في ريف دمشق، قد أوصله إلى مبتغاه، في اطار المساعي الحثيثة من أجل إجبار جيش الإسلام الذي يفرض سيطرته على المدينة على تسليم سلاحه والخروج منها، حيث اكدت مصادر عسكرية مطلعة من جيش الإسلام لـ«القدس العربي» توصل قيادة التشكيل المعارض إلى اتفاق مع الجانب الروسي يقضي بإجلاء مقاتلي جيش الإسلام إلى الشمال السوري، وهو الأمر الذي استمرّ الفصيل في رفضه طيلة الأسبوعين الفائتين منعاً لاستكمال عملية التغيير الديموغرافي، حيث رحب جيش الاسلام خلال الجلسات التفاوضية بتشكيل لجان مشتركة من قواته وعناصر الشرطة العسكرية الروسية، مع جرد كامل للأسلحة الثقيلة والمتوسطة التي بحوزته، رافضاً الخروج نهائياً، أو تجريده من السلاح حتى ايجاد حل شامل في سوريا.

إلا ان قصف المدينة بصنوف الأسلحة واستهدافها بالغازات السامة من أجل رفع مستوى الضغوط على جيش الإسلام، وتوسيع الانقسامات داخل قيادته، دفعه إلى الموافقة على الشروط الروسية، وهي حسب مصدر مسؤول، انسحاب مقاتلي جيش الإسلام من مدينة دوما خلال 48 ساعة إلى جبل الزاوية في ريف ادلب، واجلاء المدنيين إلى جرابلس، مع تسليم الاسلحة الثقيلة والمتوسطة التي في حوزة جيش الإسلام إلى النظام السوري، والإفراج عن الاسرى كافة من سجونه. وتوقع المصدر ان يتم اخراج 85 ألف شخص من مدينة دوما خلال أيام، وتسوية أوضاع الرافضين للخروج، وقال المتحدث لـ»القدس العربي»: النظام يرفض المفاوضات مع اي طرف كونه يتحدث من موقع قوة، وأراد املاء شروطه بالاستسلام، وسط صمت المجتمع الدولي وارتكاب المجازر بالأسلحة المحرمة دولياً دون أي خوف من رادع.

من جانبه قال مدير الدفاع المدني في سوريا «رائد صالح» لـ«القدس العربي»، إن آخر إحصائية لفرق الدفاع المدني في مدينة دوما، وثقت مقتل 42 مدنياً معظمهم من النساء والأطفال في المجزرة التي ارتكبها النظام السوري بالسلاح الكيميائي في المدينة يوم السبت، فيما بلغت إحصائية ضحايا الـ 72 ساعة الفائتة، أكثر من 150 شخصاً، ومئات الجرحى والمصابين عدا العالقين تحت الأنقاض ممن تعذر معرفة أعدادهم والوصول اليهم. ووصف صالح الوضع في مدينة دوما بالـ«كارثي» مضيفاً «يجب ان يكون هناك تحرك من اجل انقاذ المدنيين من المأساة وندعو لتحرك دولي من اجل مدينة دوما».

سراج محمود، الناطق باسم الدفاع المدني في ريف دمشق، قال عبر شرط مصور من مدينة دوما، ان نحو 130 الف مدني داخل المدينة مهددون بالموت بسبب تصعيد النظام السوري، مضيفاً أن «عوائل كاملة قضت خنقاً في الأقبية بقصف مكثف بحاويات وبراميل تحوي غازات سامة ألقتها حوامات النظام السوري». وأضاف حمود «في الثامنة والربع مساء يوم السبت، استهدفت مدينة دوما بالبراميل المتفجرة التي تحوي مواد سامة ولم يتم التعرف حتى هذه اللحظات على نوعية المواد السامة التي تم قصف المدينة بها، فيما عملت كوادر الدفاع المدني على اسعاف المصابين ودخلت البيوت ووجدت المزيد من العائلات مقتولة داخل الملاجئ والمنازل، والى الان يتم البحث والدخول إلى الاقبية ونجد العشرات مقتولين».

وحول التشكيك في الحادثة قال ادعو إلى وقف اطلاق النار وتوظيف لجنة تحقيق للكشف والوقوف على الحقائق، مضيفاً: نحن إلى الآن لم نتمكن من الدخول إلى جميع المساكن بسبب انبعاث روائح سامة من داخلها، مؤكداً ان القصف لم يستهدف الجبهات على أطراف المدينة، بل استهدف داخل مدينة دوما في المراكز السكنية التي تعج بالنساء والأطفال.

وأضاف «سمعنا أنين الأطفال ونساء تحت الانقاض وهم في أمس الحاجة للمساعدة ولم تتمكن فرق الانقاذ من الوصول اليهم، فقد واجهت كوادر الدفاع المدني صعوبات كبيرة جداً في عمليات الإخلاء نتيجة الأعداد الكبيرة من المصابين والقصف المكثف على الأحياء السكنية بالبراميل المتفجرة والصواريخ الموجهة وراجمات الصواريخ وقذائف المدفعية».

وقال الدفاع المدني عبر صفحته الرسمية ان ما يزيد عن 1000 مدني بينهم نساء وأطفال أصيبوا السبت بحالات اختناق جراء استهداف الأحياء السكنية المكتظة بالمدنيين بغازات سامة، مبيناً انه وثق «عشرات الإصابات في صفوف المدنيين يوم امس الاحد إثر استمرار القصف الجوي من الطيران الروسي على المدينة بأكثر من 40 غارة جوية منذ صباح الأحد».

ورد محمد علوش المسؤول البارز لدى جيش الإسلام على تعليق الأمم المتحدة بشأن استهداف مدينة دوما بالأسلحة الكيميائية «كذبة كبيرة اسمها الأمم المتحدة» وذلك رداً على تصريحات للأمم المتحدة قالت فيها «لدينا 24 موظفاً في سوريا هم بحاجة إلى حماية وضمان ولا نستطيع ان نقدم ضمانة لموظفينا».