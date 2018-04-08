المحكمة الجنائية الدولية تتوعد بمحاكمة إسرائيل بموجب اتفاقية روما

لاهاي: توعدت المحكمة الجنائية الدولية، الأحد، بمحاكمة إسرائيل بموجب اتفاقية روما، على خلفية “العنف المستمر” ضد المدنيين في قطاع غزة.

ونقلت صحيفة “إكسباتيكا” الهولندية (خاصة) عن فاتو بنسودا، مدعية المحكمة الجنائية الدولية قولها إن “العنف ضد المدنيين يمكن أن يعد جريمة حرب بموجب اتفاقية روما”.

وأضافت أن “المحكمة الدولية يمكنها محاكمة مرتكبي الفظائع في قطاع غزة”.

وبلغ عدد ضحايا الاعتداءات الإسرائيلية على المتظاهرين، منذ بداية المسيرة في 30 مارس/آذار الماضي، 31 شهيدًا، فضلًا عن ألفين و850 مصابًا. وأضافت: “كل من يحرض أو ينخرط في أعمال عنف، بما فيها إصدار الأمر أو الطلب أو التشجيع أو المساهمة في ارتكاب جرائم ضمن الولاية القضائية للمحكمة الجنائية، قابل للمقاضاة أمامها”.

وإسرائيل ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية (مقرها لاهاي)، لكن يمكن مقاضاة مواطنيها حال ارتكبوا جرائم حرب أو جرائم ضد إنسانية، في أراضي دولة عضو بالمحكمة.

و في يناير/ كانون الثاني 2015، وقّعت السلطة الفلسطينية على اتفاقية روما المؤسِسة للمحكمة الجنائية الدولية، وقبلت فيها ولاية المحكمة القضائية.

و”الجنائية الدولية” هي المحكمة المستقلة الدائمة الوحيدة التي تحقق في أفظع الجرائم بما فيها جرائم الإبادة والحرب وتلك المرتكبة ضد الإنسانية، وتأسست في 2002.

وتطالب مسيرات “العودة” السلمية بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى مدنهم وقراهم التي هجروا منها عام 1948. (الأناضول)