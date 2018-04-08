﻿فيتل يمنح فيراري الفوز في سباق البحرين لفورمولا-1

المنامة – رويترز: فاز سيباستيان فيتل سائق فيراري بجائزة البحرين الكبرى في بطولة العالم لسباقات فورمولا-1 في السباق رقم 200 للسائق الألماني. وجاء الفنلندي فالتيري بوتاس في المركز الثاني مع مرسيدس متقدما على زميله لويس هاميلتون حامل اللقب، الذي حل في المركز الثالث.

مولر يعود إلى تدريبات هامبورغ للمرة الأولى منذ 7 شهور

برلين – د ب أ: عاد المهاجم نيكولاي مولر إلى تدريبات هامبورغ الألماني بعد تعافيه من إصابة قوية في الركبة. وقد تكون عودة مولر مفيدة لهامبورغ الذي يصارع لتفادي الهبوط من البوندسليغا للمرة الأولى في تاريخه. ولم يشارك مولر (30 عاما) في أي مباراة منذ نحو سبعة شهور بعد تعرضه لقطع في الرباط الصليبي للركبة خلال احتفاله بفوز فريقه على أوغسبورغ في الجولة الأولى من الموسم في 19 آب/اغسطس الماضي. وتتبقى لهامبورغ خمس مباريات في الموسم الحالي ويأمل مولر بأن يشارك مع الفريق قبل نهاية الموسم. وغادر هامبورغ المركز الأخير عبر الفوز المثير على شالكه 3/2، ويبتعد بفارق خمس نقاط عن منطقة الأمان.

منتخب المغرب يخوض 3 مباريات ودية استعدادا للمونديال

الرباط – الأناضول: أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم، خوض منتخب «أسود الأطلس» 3 مباريات ودية استعدادًا لكأس العالم في روسيا الصيف المقبل. وقال الاتحاد إن «المنتخب المغربي سيخوض 3 مباريات ودية خلال المعسكرين التدريبيين في سويسرا وإستونيا، استعدادا للمونديال. وأضاف البيان أن المغرب سيواجه أوكرانيا في 30 مايو/أيار، وسلوفاكيا في 4 يونيو/حزيران المقبلين في معسكر سويسرا، على أن يرحل إلى العاصمة الإستونية تالين لمواجهة إستونيا في 9 يونيو/حزيران، قبل التوجه لروسيا. ويلعب المغرب في المجموعة الثانية إلى جانب إسبانيا والبرتغال وإيران.

إيقاف مباراة في الدوري الأرجنتيني بسبب عدائية جماهيره

سانتا في (الأرجنتين) – د ب أ: أوقف الحكم أندريس ميرلوس المباراة بين كولون وفيليز سارسفيلد في المرحلة الثانية والعشرين من الدوري الأرجنتيني بسبب إلقاء مشجعي كولون بعض المقذوفات على سيزار ريغامونتي حارس سارسفيلد. ولم يتردد الحكم في إيقاف المباراة في الدقيقة 22 بعد إلقاء مشجعي كولون ثلاث عبوات مليئة بالحصى والرمال في اتجاه الحارس الذي لم يصب بأذى. وكان كولون، الذي ينتمي لمدينة سانتا في الواقعة على بعد 470 كيلومترا شمال العاصمة بوينس آيرس، بحاجة للفوز في هذه المباراة لتدعيم وضعه في صراع المراكز المؤهلة لكأس أندية أمريكا الجنوبية (كأس سودامريكانا) الموسم المقبل. لكن الفريق يواجه الآن خطر التعرض لعقوبات بعد هذه الأحداث من جماهيره.

مصري ينطلق في رحلة على دراجة لحضور كأس العالم في روسيا

القاهرة – رويترز: قبل محمد نوفل (24 عاما) والدته مودعا إياها في ميدان التحرير بوسط القاهرة قبل أن ينطلق في رحلة على دراجته لحضور مباريات كأس العالم التي تستضيفها روسيا بعد شهرين. ويأمل نوفل أن يصل إلى موسكو بعد رحلة يبلغ طولها خمسة آلاف كيلومتر وتستغرق 65 يوما برا لمتابعة منتخب بلاده في أول مشاركة له بنهائيات كأس العالم منذ 28 عاما. وكانت آخر مرة شارك فيها المنتخب المصري في كأس العالم عام 1990 في إيطاليا. ويعتزم نوفل الوصول إلى روسيا عبر الأردن وبلغاريا ورومانيا ومولدوفا وأوكرانيا. وسيسافر جوا فوق سوريا بسبب الحرب الأهلية ولن يتوجه إلى العراق لأسباب أمنية. وحزم نوفل على دراجته قطع غيار وهاتفا محمولا إضافيا وبطاريات ومعدات تخييم. وسيقيم في فنادق عندما يعثر على أي منها كما سيعتمد على كرم غرباء بمنحه فرصة للمبيت عندهم لمدة ليلة. وقال نوفل: «أفكر طول الوقت في الطريق أكثر منه في لحظة الوصول لأن الفكرة لو كانت مقتصرة على كأس العالم كنت بالتأكيد سأستخدم الطيران. انها فرصة كبيرة جدا لي». ورافق نوفل مجموعة من راكبي الدراجات والأصدقاء عندما بدأ رحلته يوم السبت ويأمل بأن يساعده كثيرون طول الطريق.

أوجيه يحكم قبضته على صدارة رالي فرنسا للدراجات

باريس – رويترز: اقترب الفرنسي سيباستيان اوجيه بطل العالم خمس مرات من الفوز برالي بلاده بعدما وسع صدارته في كورسيكا. ويتفوق سائق ام سبورت بفارق 44.5 ثانية على الاستوني اوت تاناك سائق تويوتا بعدما تعرض البريطاني كريس ميك صاحب المركز الثاني قبل السبت لمشكلة. ويأتي البلجيكي تييري نوفيل سائق هيونداي في المركز الثالث بفارق 0.1 ثانية عن تاناك. ويتصدر اوجيه، الفائز في مونت كارلو والمكسيك، البطولة بعد ثلاث جولات بفارق أربع نقاط عن نوفيل الفائز في كورسيكا العام الماضي. وقال اوجيه: «يمكن أن يحدث أي شيء لكنني لن أخاطر بشكل أكبر وأشعر أنني ما زلت مسيطرا».