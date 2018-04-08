﻿فرنسا وكرواتيا في قبل النهائي ونادال يحيي آمال اسبانيا

عواصم – رويترز: بلغت فرنسا حاملة اللقب الدور قبل النهائي ل لفرق الرجال للعام الثالث على التوالي بعدما قلب لوكا بوي تأخره إلى فوز 2-6 و6-1 و7-6 و6-3 على فابيو فونيني في جنوى ليحسم المواجهة ضد ايطاليا بنتيجة 3-1.

كما تأهلت كرواتيا إلى المربع الذهبي بعد فوز مارين شيليتش وصيف بطل استراليا المفتوحة 6-1 و6-1 و6-1 على القازاخستاني ميخائيل كوكوشكين ليحسم انتصار بلاده بنتيجة 3-1. وستلعب كرواتيا ضد الولايات المتحدة في سبتمبر/أيلول بعد انتصار جاك سوك ورايان هاريسون على الثنائي البلجيكي ساندر جيل ويوران فلين في مباراة الزوجي ليفوز الفريق الأمريكي 3-صفر. وواصل رفائيل نادال المصنف الأول عالميا مستواه الرائع بعد عودته من الإصابة وتغلب على الألماني الكسندر زفيريف المصنف الرابع عالميا 6-1 و6-4 و6-4 ليحافظ على آمال اسبانيا في التأهل. وستحسم المواجهة الآن في المباراة الخامسة بين ديفيد فيرير وفيليب كولشرايبر.