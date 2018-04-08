﻿الدوري القطري : الدحيل يحتفل باللقب بالفوز على السيلية… والسد يفوز بتسعة أهداف

الدوحة – د ب أ: احتفل الدحيل بتتويجه بطلا للدوري القطري، بتغلبه على السيلية 5/2 في المرحلة الأخيرة من الدوري القطري، والتي شهدت أيضا اكتساح السد لضيفه الخريطيات 9/1.

وكان الدحيل توج رسميا بلقب الدوري القطري في الجولة الثانية والعشرين، وكانت بمثابة احتفالية بالتتويج. وسجل أهداف الدحيل المعز عبدالله في الدقيقة الثامنة وإسماعيل محمد (هدفين) في الدقيقتين 27 و42 وتي هي نام (هدفين) في الدقيقتين 56 و85، فيما سجل هدفي السيلية فالنتين لازار في الدقيقتين 80 والأخيرة من المباراة. ورفع الدحيل رصيده إلى 60 نقطة في الصدارة وتوقف رصيد السيلية عند 28 نقطة في المركز السادس. وبهذا الفوز حافظ الدحيل على سجله خاليا من الهزائم في الدوري هذا الموسم حيث فاز في 19 مباراة وتعادل في ثلاث مباريات. بينما تعد هذه الخسارة هي العاشرة للسيلية في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في ثماني مباريات والتعادل في أربع. ولقن السد ضيفه الخريطيات درسا في فنون كرة القدم وتغلب عليه 9/1. وسجل أهداف السد بغداد بونجاح (هدفين) في الدقيقتين 20 و43 و علي أسدالله (هدفين) في الدقيقتين 33 و72 وأكرم عفيف (هاتريك) في الدقائق 36 و46 و54 وحسن الهيدوس في الدقيقة 73 ويوغرطة حمرون في الدقيقة 84 من ركلة جزاء، فيما سجل هدف الخريطيات مشعل الشمري في الدقيقة 79. ورفع السد رصيده إلى 49 نقطة في المركز الثاني، وتوقف رصيد الخريطيات عند 16 نقطة في المركز الحادي عشر قبل الأخير. يذكر أن الخريطيات سيخوض دورا فاصلا لتحديد إذا كان سيبقى في الدوري أم سيهبط للدرجة الأدنى.

الدوري السعودي: الأهلي يؤجل تتويج الهلال بعد التعادل السلبي

الرياض – د ب أ: أرجأ الأهلي تأجيل تتويج الهلال بلقب الدوري السعودي، بعدما تعادلا سلبا في قمة مباريات المرحلة الخامسة والعشرين قبل الأخيرة من المسابقة.

ورغم الفرص العديدة التي اتيحت للفريقين طوال المباراة، إلا أن مهاجمي الفريقين فشلا في استغلالها ليحصد كل منهما ويؤجل الإعلان عن بطل الدوري للجولة الأخيرة. ورفع الهلال رصيده إلى 53 نقطة في صدارة الترتيب بفارق نقطة أمام الأهلي الثاني. ويمكن للهلال التتويج باللقب في الجولة المقبلة التي تقام الخميس المقبل في حال فوزه على الفتح أو التعادل، بشرط عدم فوز الأهلي على أحد. فيما يأمل الأهلي في الفوز على أحد وتعثر الهلال أمام الفتح ليتوج باللقب.

الدوري الإماراتي: الوحدة يفوز ويؤجل تتويج العين

أبوظبي – د ب أ: أرجأ الوحدة تتويج العين، بلقب الدوري الإماراتي، بعدما تغلب على الشارقة 3/2 ضمن المرحلة العشرين والتي شهدت أيضا فوز الإمارات على الجزيرة 1/صفر.

وكان العين، الذي تغلب على دبا الفجيرة 4/صفر الجمعة، يأمل بتعثر الوحدة أمام الشارقة ليتوج بلقب الدوري لهذا الموسم قبل جولتين من نهايته، إلا أن الوحدة فاز على الشارقة 3/2 ليؤجل تتويج العين للجولة المقبلة. وتقدم الشارقة مرتين لكنه فشل في إيقاف خطورة مهاجم الوحدة سيباستيان تيغالي الذي سجل ثلاثة أهداف ليقود فريقه للفوز 3/2. وتقدم الشارقة بهدف علي محمد الظنحاني في الدقيقة الرابعة وتعادل تيغالي في الدقيقة 11 ثم عاد الشارقة وتقدم مرة أخرى في الدقيقة 23 عن طريق ويلتون سواريز من ركلة جزاء في الدقيقة 23 ثم تعادل تيغالي مرة أخرى في الدقيقة 27 قبل أن يسجل الهدف الثالث في الدقيقة 41. ورفع الوحدة رصيده إلى 43 نقطة في المركز الثاني بفارق أربع نقاط عن العين المتصدر، وتوقف رصيد الشارقة عند 26 نقطة في المركز السادس. وجدد الإمارات آماله في البقاء بالدوري بتغلبه على ضيفه الجزيرة 1/صفر. وسجل الهدف سباستيان ساز في الدقيقة 85. ورفع الإمارات رصيده إلى 16 نقطة في المركز الحادي عشر قبل الأخير بفارق نقطتين عن دبا الفجيرة، وتوقف رصيد الجزيرة عند 25 نقطة في المركز السابع.

الدوري المصري: الإسماعيلي يتعادل مع طلائع الجيش

القاهرة – د ب أ: خيم التعادل 1/1 على مباراة الإسماعيلي ومضيفه طلائع الجيش في الجولة الحادية والثلاثين من الدوري المصري والتي شهدت أيضا خسارة طنطا أمام الإنتاج الحربي صفر/2.

وتقدم الطلائع بهدف تالا نداييه في الدقيقة 54 وتعادل إسلام عبدالنعيم في الدقيقة 76. ورفع الإسماعيلي رصيده إلى 60 نقطة ليعزز موقعه في المركز الثاني، وتوقف رصيد طلائع الجيش عند 36 نقطة في المركز الثاني عشر بفارق الأهداف خلف الاتحاد السكندري. يذكر أن التعادل هو التاسع للإسماعيلي هذا الموسم مقابل الفوز في 17 مباراة والخسارة في أربع. واقترب طنطا من الهبوط بعد خسارته أمام الإنتاج الحربي صفر/2. وسجل الهدفين خالد قمر ومحمد محسن في الدقيقتين الثانية و42. وتوقف رصيد طنطا عند 26 نقطة في المركز السادس عشر (الثالث من القاع) بفارق أربع نقاط عن وادي دجلة الخامس عشر، فيما رفع الانتاج الحربي رصيده إلى 43 نقطة في المركز السابع بفارق الأهداف خلف إنبي.

الدوري الجزائري: شبيبة القبائل يسير بخطى ثابتة نحو ضمان البقاء

الجزائر – د ب أ: حقق شبيبة القبائل فوزه الثاني على التوالي وتغلب على ضيفه وفاق سطيف حامل اللقب 1/صفر، ضمن المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الجزائري، ليتجه بخطى ثابتة نحو ضمان البقاء.

رفع شبيبة القبائل رصيده إلى 29 نقطة ليرتقي للمركز العاشر وتجمد رصيد وفاق سطيف عند 36 نقطة في المركز السابع. وسجل الياس بن يوسف، الهدف الوحيد في الدقيقة 77. وأهدر نصر حسين داي فرصة الارتقاء للمركز الثالث، بعدما سقط في فخ التعادل 1/1 أمام ضيفه اتحاد الحراش، ليصبح في رصيده 39 نقطة محتلا المركز الرابع أما اتحاد الحراش فبات في رصيده 25 نقطة في المركز الرابع عشر. وتقدم توفيق عدادي، لنصر حسين داي في الدقيقة 28 من ركلة جزاء، لكن المخضرم الحاج بوفاش عدل النتيجة لاتحاد الحراش في الدقيقة 43. وفاز دفاع تاجنانت بضيفه اتحاد بلعباس بهدف أحرزه سنوسي فرلول، في الدقيقة 21. ورفع تاجنانت رصيده إلى 27 نقطة في المركز الثاني. اما اتحاد بلعباس فظل في المركز التاسع برصيد 29 نقطة. وتعادل اتحاد البليدة المتذيل مع اتحاد بسكرة قبل الأخير سلبا.

الدوري المغربي : اتحاد طنجة يحلق على القمة

الرباط – الأناضول: واصل اتحاد طنجة، التحليق على قمة الدوري المغربي، بانتصار ثانٍ على التوالي في البطولة.

وتغلب اتحاد طنجة على مضيفه شباب أطلس خنيفرة بهدف دون رد، في افتتاح مباريات الجولة الرابعة والعشرين للمسابقة المحلية. وأحرز الهدف الوحيد ياسين لبحيري في الدقيقة 7. وشهدت المباراة طرد السنغالي تيون أوساينو لاعب طنجة في الدقيقة 90+3. وبهذه النتيجة، يتصدر اتحاد طنجة جدول الترتيب برصيد 47 نقطة بفارق 7 نقاط عن حسنية أغادير الذي لم يلعب بعد مباراة الجولة. فيما تجمد رصيد اطلس خنيفرة عند 22 نقطة في المركز الخامس عشر. ويحمل الوداد لقب الدوري المغربي، وهو أكثر الأندية تتويجا بالمسابقة بإجمالي 19 لقبا.