﻿الدوري الألماني: بايرن ميونيخ يتجاوز هدفا عكسيا غريبا ليحرز اللقب للمرة السادسة على التوالي

برلين – رويترز: أحرز بايرن ميونيخ لقب الدوري الالماني للمرة السادسة على التوالي قبل خمس مباريات من النهاية بعد فوزه 4-1 على أوغسبورغ رغم اهتزاز شباكه أولا بهدف عكسي غريب.

وبدت احتفالات البايرن تواجه خطر التأجيل عندما اصطدمت كرة بوجه نيكلاس زوله لتهز الشباك، لكن كورنتين توليسو وخاميس رودريغز أحرزا هدفين لبطل ألمانيا قبل أن يضع ارين روبن وساندرو فاغنر اللمسة الأخيرة في الشوط الثاني. ورفع البايرن رصيده إلى 72 نقطة متقدما بفارق 20 نقطة عن شالكه الذي خسر 3-2 أمام مستضيفه هامبورغ المتعثر. ويعد اللقب إنجازا شخصيا كبيرا للمدرب يوب هاينكس البالغ 72 عاما الذي عاد من الاعتزال في أكتوبر/تشرين الأول ليحل مكان كارلو انشيلوتي لفترة رابعة مع البايرن الذي كان يتأخر عن المتصدر بخمس نقاط.

وقاد هاينكس البايرن للفوز في 19 من 22 مباراة في طريقه لحصد لقبه الرابع في الدوري جميعها مع البايرن. وسيطر أوغسبورغ على أول نصف ساعة وتقدم في الدقيقة 18 بأحد أغرب الأهداف التي هزت شباك البايرن منذ فترة طويلة. وخطف سيرجيو كوردوفا الكرة من المدافع جيروم بواتنغ لينفرد اللاعب الفنزويلي بالحارس زفن اولريخ. وتصدى حارس البايرن لتسديدة كوردوفا لتصطدم بوجه زوله ومنها إلى داخل الشباك. وأدرك البايرن التعادل بشكل مفاجئ عندما تُرك توليسو بدون رقابة ليحول تمريرة يوشوا كيميش العرضية بضربة رأس إلى داخل المرمى في الدقيقة 32 لتصبح السيطرة على المباراة من نصيب الضيوف. ووضع رودريغز الكرة داخل المرمى بعد ذلك بست دقائق بعد تمريرة بكعب القدم من خوان بيرنات وصنع اللاعب الكولومبي الهدف الثالث لروبن بعد مرور أكثر من ساعة. وخفف البايرن، الذي حصد 28 لقبا في الدوري، من إيقاعه قبل أن يختتم فاغنر الرباعية في الدقيقة 86. وابتعد هامبورغ، الفريق الوحيد الذي شارك في جميع نسخ الدرجة الأولى البالغ عددها 55، عن المركز الأخير ومنح نفسه الأمل عندما سجل آرون هانت هدفا من تسديدة من 30 مترا في الدقيقة 84 ليفوز على شالكه.

ومنح نالدو التقدم لشالكه قبل أن يدرك فيليب كوستيتش التعادل لهامبورغ الذي تقدم بهدف لويس هولتبي. وتابع جيدو بورغشتالر كرة مرتدة ليدرك التعادل لشالكه بعد ساعة من اللعب. وتقدم هامبورغ إلى المركز 17 فوق كولون الأخير الذي تعادل 1-1 مع ضيفه ماينتس في مباراة النجاة من الهبوط.

ومنح يوناس هيكتور تقدما مبكرا لكولون، لكن بابلو دي بلاسيس أدرك بعد خمس دقائق من بداية الشوط الثاني التعادل لماينتس صاحب المركز الـ16، المؤهل لملحق الصعود، برصيد 27 نقطة. ويتأخر هامبورغ بخمس نقاط عن ماينتس ويتقدم بنقطة واحدة على كولون. وحقق برونو لاباديا فوزه الأول منذ توليه تدريب فولفسبورغ عندما تغلب 2-صفر على مستضيفه فرايبورغ بفضل ثنائية دانييل ديدافي. ويبتعد فولفسبورغ بنقطتين عن ماينتس ويتأخر بنقطة واحدة عن فرايبورغ الذي لم يضمن البقاء بعد. وأحرز تورغان هازارد هدفين في الشوط الثاني، وجاء الثاني من ركلة جزاء، ليمنح بروسيا مونشنغلادباخ الفوز 2-1 على ضيفه هيرتا برلين الذي وضعه سالومون كالو في المقدمة.