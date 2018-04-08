﻿الدوري الإيطالي: نابولي يحافظ على آماله في سباق اللقب بفوز مثير على كييفو

روما – رويترز: أهدر نابولي ركلة جزاء وأهدى منافسه هدفا قبل أن يسجل هدفين قرب النهاية لينتصر 2-1 على كييفو المتواضع، ويحافظ على آماله في سباق لقب الدوري الايطالي.

وبدا أن آمال نابولي في مواصلة المنافسة على اللقب تلاشت بعدما أهدر مهاجمه دريس ميرتنز ركلة جزاء في بداية الشوط الثاني وسجل ماريوش ستيبنسكي هدفا لكييفو قبل 17 دقيقة على النهاية. لكن البديل أركاديوش ميليك أدرك التعادل بضربة رأس قبل دقيقتين على النهاية وأضاف أمادو دياوارا هدف الفوز في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع ليصبح نابولي متأخرا بأربع نقاط عن يوفنتوس المتصدر. ويتصدر يوفنتوس، الساعي للقبه السابع على التوالي، الترتيب برصيد 81 نقطة بعد فوزه 4-2 على بنيفنتو، بينما يملك نابولي 77 نقطة وروما 60 والانتر 59. وهيمن نابولي على الشوط الأول لكنه لم يجد طريقة لاختراق دفاع كييفو. وحصل على ركلة جزاء في الدقيقة 51 بعد مخالفة من فابيو ديباولي لاعب كييفو ضد ميرتنز. وشعرت جماهير نابولي بالراحة لكن هذا الشعور لم يستمر طويلا بعدما تصدى الحارس ستيفانو سورنتينو لمحاولة اللاعب البلجيكي. وساءت الأمور لنابولي حين فقد الكرة في نصف ملعبه ليمرر إيمانويلي جاكيريني، المعار من نابولي إلى كييفو، إلى ستيبنسكي الذي وضع الكرة في شباك الحارس بيبي رينا. وردت العارضة ضربة رأس من لورينتسو تونيلي وسط هجوم شرس من نابولي، ونجح أخيرا في التعادل عندما سجل ميليك بضربة رأس إثر تمريرة عرضية من لورينتسو إنسيني. لكن الإثارة لم تكن انتهت بعد، ووصلت تمريرة من ركلة ركنية إلى دياوارا وسدد لاعب الوسط الغيني في الشباك ليحتفل اللاعبون والجماهير في مشاهد جنونية. وأهدر الانتر فرصة انتزاع المركز الثالث بخسارته 1-صفر أمام تورينو عندما سجل لاعبه السابق آدم ليايتش الهدف الوحيد. وهذه أول مرة يواجه خلالها مدرب تورينو والتر ماتساري ناديه السابق منذ إقالته في 2014. وفاز فريقان من بين ثلاثي مؤخرة الترتيب، إذ تغلب كروتوني 1-صفر على ضيفه بولونيا وبالنتيجة ذاتها فاز فيرونا على كالياري. وأحرز سيميون توتشوكو هدف كروتوني الوحيد ليظل في المركز 18 لكنه يتأخر بفارق الأهداف عن سبال ولكل منهما 27 نقطة. وسجل رومولو هدف فيرونا من ركلة جزاء حصل عليها بمساعدة حكم الفيديو بعدما لمست الكرة يد ليوناردو بافوليتي داخل المنطقة. وألغى الحكم هدفا ثانيا لفيرونا، المتأخر بفارق نقطتين عن سبال وكروتوني، بداعي التسلل بعد تدخل حكم الفيديو المساعد أيضا.