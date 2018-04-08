﻿الدوري الاسباني: الريال يكتفي بالتعادل مع أتلتيكو في دربي مدريد… وثلاثية ميسي تقود برشلونة إلى رقم قياسي

مدريد – د ب أ: فرط ريال مدريد في فوز مستحق كان في متناوله، بعدما اكتفى بالتعادل 1/1 مع ضيفه أتلتيكو مدريد في قمة مباريات المرحلة الحادية والثلاثين للدوري الإسباني.

قدم الفريقان هدية ثمينة لبرشلونة (المتصدر)، الذي بات بحاجة للحصول على عشر نقاط فقط في مبارياته السبع المتبقية، لاستعادة اللقب الذي غاب عنه العام الماضي لمصلحة الفريق الملكي، بدون النظر لنتائج باقي منافسيه، حيث اتسع الفارق الذي يفصله عن أقرب ملاحقيه أتلتيكو، إلى 11 نقطة.

وظل أتلتيكو في المركز الثاني برصيد 68 نقطة، بفارق أربع نقاط أمام الريال، الثالث، الذي أهدر فرصة تشديد الخناق على جاره اللدود للانقضاض على وصافة المسابقة. وكان الريال الفريق الأفضل على مدار شوطي المباراة، وتبارى لاعبوه على إهدار الفرص التي سنحت لهم، التي كانت كفيلة بخروجه فائزا بعدد وافر من الأهداف، كما صادف لاعبيه سوء حظ بالغ، بعدما وقفت العارضة بالمرصاد أمام أكثر من تسديدة للفريق الملكي. وبادر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بالتسجيل في الدقيقة 53، مسجلا هدفه الثالث والعشرين في البطولة هذا الموسم، لينفرد بالمركز الثاني، بفارق ستة أهداف خلف غريمه الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة. وكان رونالدو على موعد مع التاريخ بعدما أحرز الهدف رقم 500 للريال في تاريخ مواجهات الفريق الأبيض مع أتلتيكو في الدوري. ولم يهنأ الريال بتقدمه طويلا، بعدما أدرك الفرنسي أنطوان غريزمان التعادل لأتلتيكو في الدقيقة 57، محرزا هدفه الثامن عشر.

وسجل ليونيل ميسي ثلاثية ليقود برشلونة للفوز 3-1 على ليغانيس السبت ما ساعده على معادلة رقم قياسي في المسابقة بخوض 38 مباراة متتالية بدون هزيمة. وافتتح ميسي التسجيل من ركلة حرة في الدقيقة 27 ثم ضاعف المهاجم الأرجنتيني التقدم بعد خمس دقائق عندما استقبل تمريرة من فيليب كوتينيو وسدد كرة منخفضة في الشباك. وقلص المغربي نبيل الزهر الفارق لليغانيس صاحب المركز الـ14 في الدقيقة 68 لكن ميسي ضمن النقاط الثلاث قبل ثلاث دقائق على نهاية المباراة عندما تحكم بالكرة بصدره قبل أن يسددها من فوق الحارس إيفان كويار من مسافة قريبة. ولم يخسر برشلونة في الدوري منذ هزيمته 2-صفر أمام ملقة في الثامن من أبريل/نيسان العام الماضي وعادل رقم ريال سوسيداد الذي حققه بين 1979 و1980. كما لم يخسر فريق المدرب إرنستو بالبيردي في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم. وقال: «إنه رقم تاريخي يعطي فكرة عن مدى القوة التنافسية للفريق» كما نسب فضلا في الانجاز لسلفه المدرب السابق لويس إنريكي الذي حقق مع برشلونة سبعة انتصارات متتالية في نهاية الموسم الماضي ضمن السلسلة التاريخية.

وأضاف: «لا يمكنني شرح كيف حققنا هذا الرقم وسنسعى فقط للتركيز في الفوز في المباراة المقبلة». وتعرض اشبيلية لهزيمة قاسية 4-صفر أمام سيلتا فيغو بعدما أحرز مهاجمه السابق إياغو أسباس ثلاثية في الشوط الثاني خلال 21 دقيقة ليرفع رصيده إلى 19 هدفا في الدوري هذا الموسم. ويحتل اشبيلية المركز السابع وبات مهددا بالتراجع للمركز الثامن، الذي لا يؤهله لأي مسابقة أوروبية. وصعد ريال بيتيس للمركز الخامس ليقترب من العودة للمنافسات الأوروبية في الموسم المقبل بعد فوزه 2-صفر على إيبار بينما تفوق ألافيس بنفس النتيجة على خيتافي.