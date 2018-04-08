﻿«واشنطن بوست»: خلاف داخل إدارة ترامب… انتصار «حاسم» أم «تكتيكي» في سوريا؟

لندن – «القدس العربي» : كتبت كل من ميسي رايان وبول سوني في صحيفة «واشنطن بوست» أن الحملة ضد تنظيم الدولة في سوريا لا تزال مهمة مفتوحة رغم حديث الرئيس ترامب عن انسحاب سريع من هناك. ويقول الكاتبان إن القادة العسكريين يركزون على مهمة واحدة وهي التخلص من الجماعة التي كانت قوة عسكرية ضاربة وتنظيف بعض الجيوب التي لا تزال تسيطر عليها في داخل الأراضي السورية والتأكد من عدم قدرته على شن هجمات ضد الغرب من هذه المناطق وهي مهمة يرى القادة العسكريون أنها لم تنته بعد. وجاء في التقرير إن المشكلة التي تواجه الجيش الأمريكي هي موافقة رؤية الرئيس الذي لا يثق الحروب الأجنبية ورغبته في إظهار نصر حاسم كانت واضحة في الأسبوع الماضي عندما أعلن عن سحب سريع للقوات الأمريكية حيث قال: «حان الوقت».

ويقول الكاتبان إن التصريحات العامة والخاصة تكشف عن فجوة بين الطرفين فيما يتعلق بمستقبل القوات الأمريكية في سوريا. فقد تحدث القادة العسكريون الذين يعرفون بالأخطاء التي ارتكبت في الماضي في كل من أفغانستان والعراق ودعوا إلى أجندة قوية في مرحلة ما بعد النزاع. وكان الجنرال جوزيف فوتيل، قائد القيادة المركزية في الشرق الأوسط قد توقع أن المهمة الكبرى «هي أمامنا» خاصة أن المدن والبلدات السورية أصبحت حرة من تنظيم الدولة وتبحث عن طرق لإعادة الإعمار والتأكد من عدم عودة الجهاديين. وأضاف: «بالطبع هناك للجيش دور».

كيف يخرجون

وفي الوقت الذي يحذر فيه القادة العسكريون من المغادرة قبل تأمين استقرار المناطق «المحررة» لمنع سيطرة الجهاديين، فإن الرئيس يريد دعم الدول الأخرى في جهود إعادة الاستقرار. وفي لقاء مع قادة الأمن القومي في اليوم نفسه الذي أعلن فيه الرئيس عن خروج القوات الأمريكية السريع لم يضغط عليهم بضرورة التحضير لخروج محتوم. وتقول الصحيفة إن القادة العسكريين يحاولون معالجة مظاهر القلق لدى الرئيس مع أنهم يسابقون الزمن لتنفيذ خططهم التي وصفوها بأنها «إنهاء المهمة» وقال مدير هيئة الأركان كينث ماكينزي: «كان الرئيس في الحقيقة متفهماً ولم يطلب جدولاً زمنيًا، وهذه أداة يمكن أن نستخدمها حتى النهاية والتقدم للأمام».

وفي إشارة على تطور مدخل البنتاغون من الحرب قال جيم ماتيس، وزير الدفاع إن بلاده لم تقرر بعد ما إن كانت ستواصل دعم شركائها في شمال سوريا بعد الإنسحاب من هناك معلقاً: «سنتفق على شيء». وفي الوقت الحالي يركز القادة العسكريون جهودهم على ما تبقى من المهمة العسكرية والتي تقدم صورة مختلفة عن المهمة التي واجهوها في عام 2014 عندما سيطر الجهاديون على معظم شرق سوريا. وبعد أكثر من أربعة أعوام من الغارات الجوية والحملات التي دعمتها الولايات المتحدة لم يتبق من المناطق الجهادية سوى أجزاء صغيرة. ويتراوح عدد المقاتلين الذين لا يزالون ينشطون في سوريا ما بين 1.000 – 3.000 عنصر. ولكن القادة يريدون التأكد من تحقيق نصر تكتيكي قبل ترتيب الخروج. ويوجد اليوم في سوريا حوالي ألفي جندي أمريكي يقومون بعدد من المهام منها مواجهة جيوب المقاتلين في البوكمال قرب الحدود العراقية. وهناك قوات تقوم بتقديم الدعم والإستشارة لمقاتلي «قوات سوريا الديمقراطية» التي تسيطر عليها قوات حماية الشعب. وبعد النجاحات الكبيرة التي تم تحقيقها ضد تنظيم الدولة واستعادة المناطق عبر القادة العسكريون عن إحباطهم من قيام سوريا الديمقراطية بحرف تركيز مقاتليها لمواجهة القوات التركية وحلفاءها من الجيش السوري الحر في مدينة عفرين التي طردت منها قوات الحماية الشعبية في منتصف الشهر الماضي.

إحباط القادة

وتقوم أنقرة بجهود لمنع أكراد سوريا من تقوية إنجازاتهم على الحدود الجنوبية لتركيا خاصة أنها تعتبرهم فرعاً من حزب العمال الكردستاني. وحسب جينفر كافريلا، من «معهد دراسات الحرب» في واشنطن التي تقوم بمتابعة الحرب في سوريا فإن قرار قادة قوات سوريا الديمقراطية نقل المقاتلين لعفرين تسبب في إحباط القادة الأمريكيين، فقد «كان الجيش على بعد أسابيع من تحطيم مكونات تنظيم الدولة». وتقوم القوات الأمريكية بتوسيع نشاطاتها العسكرية حول مدينة منبج حيث يتزايد التوتر التركي- الكردي، بشكل يزيد من مخاوف انفجار توتر جديد يسمح بعودة تنظيم الدولة. وفي مدينة الرقة تقوم القوات الأمريكية بالمساعدة لتخليص المدينة التي كانت مركزاً لتنظيم الدولة من القنابل البدائية بالإضافة إلى مهمة مدنية تهدف إلى إعادة الإدارة والخدمات الرئيسية. وتقوم أيضا بتدريب القوات المحلية لحماية أمن المدينة. وتدعم القوات الامريكية مهام حماية وتأمين الحدود السورية- التركية السهلة الإختراق. ولا يزال الجهاديون يسيطرون على بعض الجيوب في وادي الفرات جنوبي- شرق مدينة دير الزور حتى الحدود مع العراق. وكان قائد قوات المارينز العقيد سيث فولسوم قد وصف ما تبقى من تنظيم الدولة الإسلامية بالمجموعات الصغيرة وغير المنظمة والمتشرذمة حيث تحاول القوات المحلية ملاحقتها فرداً فرداً. وفي تقرير نشره معهد «نيو أمريكا» حذر كل من ديفيد ستيرمان ونات روزنبلات أن الولايات المتحدة طردت تنظيم الدولة من المناطق التي كان يسيطر عليها إلا انها لم تعالج جذور وأسباب صعوده. وقالا إن تحقيق نمو سياسي وبناء نموذج سياسي متكامل في المناطق التي حكمها ضرورة لمنع ظهوره من جديد. وتعلق الصحيفة أن النقاش الأخير حول وجود القوات الأمريكية هو الحلقة الأخيرة من النقاشات داخل الإدارة الأمريكية لتحقيق مدخل أكثر شمولاً للحرب التي ظلت تعقيداتها تتحدى الموقف الأمريكي منذ عام 2011. وحسب أنتوني كوردسمان، المسؤول السابق في البنتاغون والباحث في مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية والذي قال إن روسيا لن تعمل كقوة تحقيق استقرار تعمل مع نظام بشار الأسد لمنع عودة الجهاديين. مشيرًا الى ان «روسيا تلعب دوراً رائعاً في التخريب» و «لكنها لا تستطيع السيطرة على البلد أو تمويل أي عملية إعادة إعمار جدية». وحذر من خروج سريع يفتح المجال أمام عودة الجهاديين. ورغم حديث ترامب عن خروج سريع من سوريا إلا أنه لم يقل سوى القليل عن وجود الأمريكيين في العراق حيث يوجد فيه الآن حوالي 5000 جندي أمريكي.

«مونيتور»: يجب خروج الميليشيات الأجنبية من سوريا قبل انسحاب أمريكي كامل

في تقرير مشترك لكل من جيمس دوبنز وجيفري مارتيني في موقع «مونتيتور» حول الخروج المشروط من سوريا، ألمحا إلى خطاب وزير الخارجية المعزول ريكس تيلرسون في كانون الثاني (يناير) والذي قال فيه إن أهداف السياسة الأمريكية في سوريا هي: قمع تنظيم الدولة ومنعها من الظهور في سوريا والإطاحة ببشار الأسد من السلطة وتخفيف التأثير الإيراني هناك ومواصلة دعم المقاتلين الأكراد. وقالا إن خطاب تيلرسون اختفى من موقع وزارة الخارجية إلى جانب تصريحاته الأخرى. ثم جاءت تصريحات ترامب المتعجلة للخروج حيث قال إنه يريد خروجاً سريعاً.

ويعترف الكاتبان بأن أهداف تيلرسون التي تحدث عنها قبل أشهر ليست متوافقة مع تصريحات ترامب ولا يمكن تحقيقها حتى ولو احتفظت الولايات المتحدة بقوة متوسطة الحجم ولمدة مفتوحة في سوريا. مما يعني أن تصريحات ترامب الأخيرة فيها منطق لو قامت على رؤية انسحاب مرحلية وبشروط متواضعة. والحد الأدنى من هذه الشروط هو مساعدة الأكراد على التفاوض مع دمشق وتركيا أيضاً لتحقيق اتفاق يمنحهم نوعاً من الحكم الذاتي في شمال شرقي سوريا. فالخروج بدون هذا يعني ترك حلفاء أمريكا يواجهون خطر المحو بشكل يجعله أسوأ كارثة منذ سقوط فيتنام الجنوبية. وسيعطي هذا لو حدث درسا لشركاء المستقبل التردد في التعاون والمخاطرة بالدم إن كان الثمن هو تركهم بعدما يتحقق الغرض منهم. أما الهدف الثاني فإن الخروج يعني عدم العودة. وقد تسحب الولايات المتحدة قواتها من سوريا وتطبع علاقاتها مع نظام دمشق في حال انسحبت كل الميليشيات الأجنبية من البلد. فقط ربح الأسد الحرب الأهلية ولو أراد الحفاظ على الروس والإيرانيين فلن يمنعه أحد، ولكن يجب على حزب الله وبقية الميليشيات الشيعية العودة إلى لبنان وإلى العراق وأفغانستان. ولو لم يعودوا وأحضروا عائلاتهم بدلاً من ذلك فسيتغير الوضع الديموغرافي للبلد وستواجه إسرائيل وللأبد جماعات وكيلة لإيران. ويعلق الكاتبان بأن الأسد يريد رحيل هذه الجماعات في حال أمن موقعه، فوجودها يحد من سيادة الدولة، وسيجد الأسد نفسه مضطراً لمكافأة هذه الجماعات على الجهد الذي بذلته للقتال من أجله. كما أن وجود هذه الجماعات الأجنبية سيزيد من مخاطر النزاع مع إسرائيل. وينسحب خروج الجماعات الأجنبية السنية التي أجبرها الأسد على الإنتقال إلى إدلب. ويحذر الكاتبان من خطوات الإدارة تعليق الدعم للجماعات السورية التي ساعدت في العمليات ضد تنظيم الدولة بأنها غير إنسانية وستترك تداعيات سلبية. بل على العكس يجب منح الدعم الأمريكي لأي مجتمع في سوريا قام بتشكيل حكومة تمثيلية حتى ولو كانت هذه في مناطق تابعة للنظام. ويجب التركيز على المناطق التي تعرضت لدمار كبير بسبب الغارات الأمريكية. ويختم الكاتبان بالتعليق على أن الحرب الأهلية السورية ظلت مصدراً لزعزعة استقرار المنطقة ونشر التشدد فيها وكلما تم وقفها كلما كان هذا في صالح سوريا وجيرانها. وتعود علاقات سوريا مع كل من روسيا وإيران إلى عقود. وقبل ستة أو سبعة أعوام كانت هناك فرصة لتحقيق تغيير إلا أنها لم تعد موجودة الآن. وكل ما يؤمل به أن لا تكون سوريا بعد الحرب أسوأ من سوريا قبلها وهذا يعني التأكد من خروج كل القوى الأجنبية منها.

«نيويورك تايمز»: بعد «جمعة الكاوتشوك»: الفلسطينيون أكثر وحدة وحماسة ونشاطاً

انتهت «جمعة الكاوتشوك» بمقتل عشرة فلسطينيين قرب السياج الأمني رغم الحاجز الدخاني بسبب الإطارات المحروقة والشجب الذي وجه لإسرائيل لاستخدامها القوة المفرطة ضد المسيرة السلمية. ويقول مراسل صحيفة «نيويورك تايمز» ديفيد هالبينرغر في القدس إن الفلسطينيين يتحدثون الآن عن «جمعة الورود» و «جمعة الأكفان» و «جمعة الصرامي» والتي سيرميها المحتجون على الجنود الإسرائيليين على الجانب الآخر من السياج بسبب الحصار الطويل على القطاع وسكانه البالغ عددهم مليوني نسمة. ويقول إن الفلسطينيين لا يشعرون بالإحباط رغم أن الحشد في الجمعة الأخيرة لم يكن بمستوى الجمعة الأولى، بل على العكس يقول الكاتب يشعرون بالحماس والنشاط بشأن مواصلة المسيرات السلمية الطابع حتى في ظل مواصلة الرد الإسرائيلي المفرط وتزايد عدد الضحايا الذي وضع قضيتهم مرة أخرى على الأجندة الدولية.

ونقل الكاتب عن عمر شعبان مدير مركز «بال ثينك» للدراسات الإستراتيجية في غزة قوله إن «القادة العرب خاصة في الخليج اعتقدوا أنهم يستطيعون تجاهل القضية الفلسطينية» و «ظنوا أنها قضية مستقرة، بل وذكرتهم (المسيرات) أمريكا وإسرائيل والأوروبيين- كلهم – أن المشكلة لا تزال قائمة، وقد تبدو الأمور مستقرة ولكنها ليست كذلك بل تغلي». ويعلق الكاتب بأن حركة حماس التي تسيطرعلى القطاع طالما تبنت المقاومة أو الحل العسكري في المواجهة مع إسرائيل ولهذا فمبادرة حذرة في المقاومة السلمية تعتبر بالنسبة للغزيين خطوة مهمة. ويشعرون بأنهم يقومون بشيء يحدث خاصة أن الإسرائيليين ولأسباب عدة قلقون من هذا التحول خاصة أن العالم انتبه للطريقة غير المتناسبة التي يتعاملون فيها مع الأحداث لمنع اختراق الحاجز.

كعب أخيل

وشبه يوسف مناير، مدير الحملة الأمريكية للحقوق الفلسطينية محاولات اختراق السياج القريب من غزة مثل مسيرات حركة الحقوق المدنية لاختراق جسر إدموند بيتوس في مدينة سيلما في ولاية ألاباما قبل 50 عاماً. ويرى أن هذه التظاهرات تعتبر مهمة وتحولا استراتيجيا في تفكير الفلسطينيين «فهي ليست معركة أن المحتجين قادمين بالبنادق» بل «قادمون بأجسادهم ويواجهون سياسات الإضطهاد القمعية نفسها ودفع المحتجون بأجسادهم لجعل الناس يتساءلون حول مبرر هذه السياسات». و «بصراحة اعتقد أنها كعب أخيل الإسرائيلي» مضيفاً «ومن المهم في هذه اللحظة المجتمع الدولي لهذه الاحتجاجات، فطالما قال: «انبذوا التشدد والعنف». ولو سمح المجتمع الدولي باستمرارالقمع العنيف لهذه الاحتجاجات بدون احتجاج فسيرسل هذا رسالة للعالم أنه لا يريد مقاومة من الفلسطينيين مهما كانت سلمية أو لا سلمية ولا شيء بينهما».

ويواجه الغزيون مشاكل يومية من اقتصاد منهار وطاقة كهربائية لا تتجاوز الساعات ومستشفيات لم تعد قادرة على الإستجابة للحالات المتزايدة وتواجه نقصًا مزمنًا بالدواء، أما الماء فلا يمكن شربه ويتم ضخ مياه المجاري إلى البحر. وأدى الحصار الذي تفرضه مصر وإسرائيل على القطاع منذ 11 عاماً لدفع الوضع إلى حالة الكارثة. ومن هنا جاءت مسيرات العودة الكبرى التي بدأت في 30 آذار (مارس) كجزء من إثارة الانتباه للنكبة الحالية والنكبة التي عانها الفلسطينيون عام 1948 وستستمر حتى 15 أيار (مايو) وهو تاريخ إعلان قيام إسرائيل. وشارك في المسيرة الأولى حوالي 300.000 شخص وقتل فيها 20 بعد إطلاق الجيش الإسرائيلي النار.

وكشفت أشرطة الفيديو عن مقتل البعض وظهورهم للسياج. وكان العدد في الجمعة الأخيرة أقل إلا أن 10 قتلوا بسبب إطلاق النار. وفي محاولة من إسرائيل توضيح استخدام القوة فإنها تتحدث عن محاولات اختراق السياج وقال راديو كان الإسرائيلي إنه سجل 8 محاولات اختراق، إلا أن الكاتب يعلق على هذا قائلا «ولكن في الوقت الذي قام المتظاهرون برمي الحجارة أو العجلات المشتعلة باتجاه السياج إلا أن العدد الأكبر منهم لم يفعلوا غير الوقوف والهتاف والغناء».

تحويل الألم إلى أمل

ويقول أحمد أبو ارتيمة، أحد الناشطين الذين شاركوا في المسيرة إن الغرض من المسيرة كان إسماع صوت الشعب الفلسطيني «كان الحصار قوة قاتلة استهدفتنا وقررنا تحويل هذا الألم إلى روح إيجابية». وحاول الكثير من المتظاهرين الإقتراب فقط من المنطقة العازلة التي تبعد مئات الأمتار عن السياج. وينقل الكاتب عن الجنرال الإسرائيلي المتقاعد غيورا إيلاند إن السياج ليس قويا ومعززا كما يعتقد البعض. وزعم أن اختراق المئات له سيخلق وضعا لا يمكن لإسرائيل السيطرة عليه ولهذا تفضل تحديد المشكلة عليه وليس داخله. مما يعني ترك الجنود وبنادقهم المصوبة على أناس عزل. ويقول مناير «ما يدافع عنه الإسرائيليون ليس حيوات الناس بل سياجا» حيث يتم التصويب على الناس من على بعد مئات الأمتار. وتعلق الصحيفة أن الفلسطينيين أظهروا وحدة بعد الجمعة الأخيرة، فرغم سيطرة حماس على التظاهرات إلا أن المشاركين فيها يمثلون كل الأطياف السياسية حملوا علماً واحداً وهو العلم الوطني.

ولاحظ ناثان ثرول، الذي يراقب الوضع في غزة والمحلل في مجموعة الأزمات الدولية «زخما» في الأسبوع الثاني. وقال: «هناك أعداد ضخمة تمشي في مبادراتها الخاصة»مشيرا إلى أن المشاركين لا يشعرون بأنهم في تظاهرة بل في «احتفال». ولاحظ إن المشاركين حرقوا صورة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان كرسالة لحلفاء فلسطين العرب وأمريكا أن هناك ثمن سيدفع لأي محاولة لمحو القضية الفلسطينية. ويأتي هذا في وقت همش فيه الفلسطينيون من الأجندة العالمية والإقليمية وأشار لسماح السعودية للطيران الهندي باستخدام أجوائها في الرحلات إلى إسرائيل وحضور مسؤولين عرب إلى جانب إسرائيليين اجتماعاً في البيت الأبيض بدون تمثيل فلسطيني.