﻿ ياباني احتجز إبنه لأكثر من عقدين داخل قفص ضيق

طوكيوـ أ ف ب: أوقف والد متهم باحتجاز إبـــنه المصاب بإعاقة ذهنية في داخل قفص ضيق على مدى أكثر من عشرين عاما في غرب اليابان، على ما أعلنت الشرطة ووسائل إعلامية محلية.

وقال متحدث باسم الشرطة إن يوشيتاني ياماساكي (73 عاما) أُوقف لاحتجازه إبنه البالغ حاليا 42 عاما، بجانب المنزل العائلي في مدينة ساندا في منطقة هيوغو (غرب) من دون إعطاء تفاصيل إضافية.

وحسب وسائل الإعلام المحلية، كان الإبن محتجزا داخل قفص خشبي بعلو متر وعرض 1.8 متر داخل حجرة تابعة للمنزل العائلي.

وأفادت الوسائل الإعلامية بأن المشتبه به أقر بالوقائع المنسوبة إليه. وقال لأحد الموظفين البلديين: «أرغمت إبني على العيش داخل قفص على مدى أكثر من عشرين عاما لأنه كان يعاني مشكلات عقلية وكان سلوكه متهورا» حسب قناة «ان اتش كاي» الحكومية.

وأشار الوالد إلى أنه كان يطعم إبنه ويسمح له بالاستحمام بين الوقت والآخر.

ويعاني الإبن الذي لم تُكشف هويته، من مشكلات في الظهر غير أن حالته مستقرة وفق «ان اتش كاي».