﻿قطار مكتظّ بالركاب يتحرك إلى الخلف 12 كيلومترا

نيودلهي ـ أ ف ب: تحركت 22 عربة قطار مكتظّ بالركاب في الهند إلى الخلف مسافة 12 كيلومترا إثر انفضال القاطرة، قبل أن يتسنى إيقافها، حسب ما أفادت وزارة سكك الحديد أمس الأحد.

وقال جي بي ميشرا، الناطق باسم شركة سكك الحديد الوطنية: «سمحت جهود الطاقم المتنبّه بتفادي كارثة اليوم»، مشيرا إلى أن «الجميع في حالة صدمة» في الوزارة.

وأوضح أن هذه الحادثة لم تسفر عن أي ضحية. وقطعت عربات القطار 12 كيلومترا وهي تسير إلى الخلف وعلى متنها نحو ألف راكب قبل إيقاف حركتها من خلال وضع كتل حجار على سكة الحديد. ووقعت هذه الحادثة في تيتلاغار في ولاية أوديشا الشرقية.

وعلّقت مهام سبعة موظفين في شركة سكك الحديد لم يمتثلوا لقواعد العمل وفتح تحقيق لمعرفة كيف انفصلت العربات.