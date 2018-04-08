﻿نجاح عملية ترميم كاملة للقصبة الهوائية لصبية في فرنسا

باريس ـ أ ف ب: استفادت مريضة شابة تعاني تقلصا خلقيا منذ الولادة في القصبة الهوائية، من عملية ناجحة أعيد خلالها تشكيل هذا العضو بالاعتماد على أنسجتها الخاصة عندما كانت في سن اثنتي عشرة سنة، وهي «سابقة» في عمليات الصغار حسب أطبائها.

وبعد أربع سنوات على العملية، بات في إمكان الصبية البالغة حاليا 16 عاما القيام بالأنشطة الاعتيادية كأي شابة من أترابها، على ما ذكر فريق فرنسي من الأطباء والجراحين نشرت نتائج أعمالهم في مجلة «نيو انغلند جورنال أوف ميديسين».

وتمكنت الصبية من استعادة نشاط طبيعي وبات في إمكانها التنفس من دون إجراء أي ثقب في القصبة الهوائية.

وتعدّ معالجة التقلص في القصبة الهوائية والشعب الهوائية الرئيسية مهمة معقدة لدى الأطفال.

وخضعت لعملية في سن تسعة أشهر عندما كانت على شفير الموت، وفق ما أوضح البروفيسور ايريا-نويل قره بيديان وهو أخصائي في طب الأنف والأذن والحنجرة في مستشفى نيكير للأطفال في باريس يتابع حالتها منذ ذلك العمر.

وخلال السنوات التالية، خضعت لجراحات معقدة عدة لكنها لم تنجح في إعادة عمل القصبة الهوائية بشكل كاف.

وأجرى أطباء في 2014 عملية ترميم القصبة الهوائية على نحو طارئ بعد تدهور حاد في التنفس ما شكل خطرا على حياة الطفلة.

وقامت العملية على إعادة تشكيل كاملة للقصبة الهوائية عبر زرع باستخدام الأنسجة الخاصة للمريضة. وتتيح هذه التقنية تفادي إخضاع المريض لعلاج تفاديا لرفض العضو المزروع.

وقال الجراح فريديريك كولب إن هذه التقنية هي الأفضل حتى الساعة في انتظار التطورات التقنية المقبلة.